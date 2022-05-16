Российских депутатов допустили к участию в сессии МОК

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева улыбается в конце 133-й сессии МОК в Буэнос-Айресе, Аргентина, 9 октября 2018 г. REUTERS/Marcos Prindichi

БЕРЛИН (Рейтер) — Российские члены Международного олимпийского комитета могут принять участие в заседании Международного олимпийского комитета на этой неделе, несмотря на вторжение России в Украину. В понедельник олимпийская организация заявила, что они не представляют свою страну.

Россия в настоящее время имеет двух членов МОК с бывшей олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом Еленой Исинбаевой и Шамилем Тарбышевым. Бывший многолетний член Виталий Смирнов является почетным членом Международного олимпийского комитета.

«В соответствии с Олимпийской хартией члены МОК не являются представителями своей страны в МОК», — сказал представитель МОК в ответ на вопросы агентства Reuters о праве участия членов ОКР на турнире.

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«Наоборот, они были избраны МОК как отдельные лица, а затем делегированы в качестве послов МОК в спортивные организации своей страны».

Исинбаева, которая входит в комитет спортсменов МОК, не участвовала в недавних звонках комитета, сказала пресс-секретарь, не уточнив подробностей.

МОК проводит свой Исполнительный совет и сессию со среды по пятницу, при этом члены либо присутствуют лично в Лозанне, Швейцария, либо присоединяются онлайн.

После февральского вторжения в Украину, которое Москва называет «специальной военной операцией», несколько спортивных организаций перенесли мероприятия, а российские команды или спортсмены были отстранены от участия, а спонсоры в знак протеста расторгают контракты.

Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить или перенести соревнования в России, а также запретить российским и белорусским спортсменам участвовать или соревноваться под нейтральным флагом.

Никаких санкций против Олимпийского комитета России и его руководства, а также против российских членов Международного олимпийского комитета введено не было.

«МОК следит за тем, чтобы национальные олимпийские комитеты, члены МОК и национальные официальные лица, которые не поддерживают войну, не несли ответственности за решения своего правительства и были защищены», — сказал представитель.

«МОК продолжает внимательно следить за ситуацией и оставляет за собой право адаптировать процедуры в зависимости от дальнейшего развития событий».

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Репортаж Карлоса Груммана; Монтаж Мартин Херманн

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