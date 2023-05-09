Российских игроков, в том числе из НХЛ, следует исключить

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Когда дело доходит до спортивных соревнований, оказывается, что внимание международных организаций в отношении войны между Украиной и Россией сосредоточено на том, чтобы исключить российские и белорусские команды из международных соревнований, в то же время позволяя участвовать в соревнованиях отдельным лицам.

Международная федерация хоккея исключит Россию и Беларусь из чемпионатов мира в сезоне 2023/24, но запрета игрокам играть в других странах нет.

Международный олимпийский комитет по-прежнему запрещает командам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях, но рекомендовал разрешить отдельным спортсменам вернуться.

Российские и белорусские одиночники были исключены из Уимблдонского теннисного турнира в 2022 году, но они смогут принять участие в соревнованиях в этом году после того, как Всеанглийский клуб отменил запрет.

Во всех случаях есть условие: российские и белорусские игроки не должны иметь никакого отношения к военным или органам национальной безопасности и не должны выражать поддержку вторжению России в Украину.

В связи с Уимблдоном игроки не могут получать финансирование из России или Беларуси, в том числе спонсорство от компаний, управляемых или контролируемых странами.

Я думаю, что ИИХФ, МОК и Уимблдон ошибаются в своем мнении.

Я считаю, что пока продолжается российское вторжение в Украину, все спортсмены из России и Беларуси, ее союзника, должны быть исключены из любых соревнований за пределами двух стран.

строгий? Обязательно, но обязательно.

Идет война, только спровоцированная российским вторжением в Украину. Санкции были введены против двух стран всеми государствами-членами НАТО, и, насколько я понимаю, это должно касаться всех спортсменов, отдельных лиц и членов команд.

Я знаю, что некоторые будут кричать, что война политична, а спорт не должен быть политическим.

На их крики я говорю глупости.

Президента России Владимира Путина обвинили в военных преступлениях. Российские солдаты совершили немыслимые преступления против солдат и граждан Украины.

На этот вопрос должен ответить каждый в России.

В Национальной хоккейной лиге много российских игроков, которые зарабатывают большие деньги, развлекая своим мастерством. Они просто возвращаются в Россию, когда их сезон заканчивается.

Я не против того, чтобы они вернулись домой. Я просто считаю, что, вернувшись домой, они должны оставаться там до окончания боевых действий. Пока война не окончена, им должно быть разрешено играть только в пределах границ их собственных стран или внутри тех, кто на их стороне.

Эти игроки могут не поддерживать войну, но им все равно приходится платить за то, что они из страны, которая ведет войну.

Поскольку Беларусь на самом деле не находится в состоянии войны, у меня есть некоторые проблемы с блокировкой их игроков. Но здесь я успокаиваю себя мыслью о том, что Беларусь находится под контролем диктатора и коллаборациониста в стиле Путина, после того как он позволил российским войскам пройти через Беларусь для нападения на Украину.

Что касается Уимблдона, председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт сказал в своем заявлении: «Это было очень трудное решение, к которому относились серьезно или без особой заботы о тех, кого это затронет».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал опровержение «аморальным».

Остановила ли Россия свою агрессию или свои зверства? Нет, просто Уимблдон решил приютить двоих соучастников преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать в выдаче виз своим игрокам», — написал Колеба в Twitter.

Что касается решения МОК, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал исключить всех россиян из международных соревнований, пока его страна оккупирована и атакована.

«Пощечина украинским спортсменам», — заявила министр спорта Германии Нэнси Вессер. «Те, кто позволяет воинствующей России использовать международные соревнования в своей пропаганде, наносят ущерб олимпийской идее мира и международного взаимопонимания».

Россия, конечно, не согласна.

«В этом определенно есть дискриминация», — сказала Валентина Родионенко, ветеран российской гимнастики, добавив, что при таких обстоятельствах они прекрасно понимают, что сама Россия этого бы не одобрила.

В своем руководящем документе МОК заявил, что хотел бы, чтобы россияне и белорусы назывались отдельными нейтральными спортсменами под французским сокращением AIN. Они должны носить либо полностью белую, либо одноцветную форму и не могут иметь логотип команды.

Рекомендации МОК «не имеют значения», что Летние игры откроются в Париже через 16 месяцев. Решение по этим играм будет позже.

Я придерживаюсь своей первоначальной идеи. Российские спортсмены не должны быть допущены к международным соревнованиям ни в индивидуальном, ни в командном плане, пока продолжается война, включая тех, кто играет в НХЛ или в второстепенных хоккейных командах.

Если мы собираемся и дальше поддерживать Украину, как я считаю, мы должны быть готовы сделать все, что в наших силах, когда речь идет о запрете российских спортсменов.