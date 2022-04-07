Российских и белорусских бегунов не пустили на Бостонский марафон

Организаторы заявили в среду, что российские и белорусские бегуны не будут допущены к участию в Бостонском марафоне в этом году из-за вторжения в Украину.

Бостонская ассоциация легкой атлетики заявила, что российским и белорусским спортсменам, проживающим в своих странах, запрещено участвовать в забеге 18 апреля.

Однако к участию допускаются граждане России и Беларуси, не проживающие ни в одной из стран, но не под флагом ни одной из них.

«Как и многие люди в мире, мы в ужасе и возмущены тем, что увидели и узнали из сообщений прессы в Украине», — сказал Том Грелик, исполнительный директор Бостонской ассоциации легкой атлетики.

«Мы считаем, что бег — это глобальный вид спорта, и поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку народу Украины», — добавил Грелик в своем заявлении.

В заявлении не упоминается количество российских или белорусских спортсменов, принявших участие в турнире в этом году.

Бостонский марафон, один из крупнейших марафонов в мире, возвращается на свое традиционное место проведения в апреле этого года после сбоев, вызванных пандемией.

Гонка была отменена в 2020 году, а затем проведена в октябре 2021 года с меньшим количеством участников, чем обычно.

В 2019 году последний Бостонский марафон не пострадал от эпидемии, 59 бегунов вышли на поле из более чем 30 тысяч из России и Белоруссии.

Россия становится все более изолированной от спортивного мира после вторжения страны в Украину.

Руководящие органы футбола ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех международных соревнованиях, включая чемпионат мира, а такие организации, как Формула-1, отменили мероприятия в России.

RCw / тихоокеанское время