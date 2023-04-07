Спортсмены из России и Беларуси сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к участию в чемпионате мира по плаванию в Японии. Фактически, 35 стран мира потребовали, чтобы две страны были исключены из предстоящих Олимпийских игр 2024 года в Париже. Спортсмены по плаванию, прыжкам в воду и водному поло ожидают решения Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК обратился к Всемирному бюро водных видов спорта с просьбой изучить этот вопрос и к июлю придумать продуктивный способ включения этих участников в список нейтральных спортсменов. Хотя некоторые виды спорта уже исключили эти две страны, Международный олимпийский комитет ищет способы ввести пловцов с учетом всех условий.

Шансы на качели в бассейне

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35 стран, в том числе США, Великобритания, Украина и другие страны, подписали петицию против участия России и Беларуси в каких-либо Всемирных играх. Руководящие органы, такие как Международный олимпийский комитет и Всемирное бюро водных видов спорта, работают над реинтеграцией исполнителей из России и Беларуси в нейтральный статус.

но, На прошлой неделе комитет приказал Бюро Аквариума сформировать целевую группу. Найти возможный путь включения нейтральных исполнителей. С другой стороны, целевая группа сообщила, что ей потребуется время, чтобы прийти к выводу. Примечательно, что они должны подать постановление не позднее июля, поскольку крайний срок подачи заявок на плавание и дайвинг — 27 июня, а на водное поло — 3 июля.

Следующий турнир пройдет в июле в Фукуоке, Япония. В то время как легкая атлетика уже ввела запреты, пловцы и гимнасты ждут своего вердикта. Как и другие олимпийские представители, пловцы также должны дождаться окончательного объявления Бюро, чтобы продолжить.

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Нейтральный режим спортсмена для квалификации

Недавно 35 стран, включая Украину, США, Великобританию и другие страны, потребовали запретить эти две страны после того, как Международный олимпийский комитет отменил его на зимних Олимпийских играх 2022 г. Хотя это не позволило странам играть или проводить какие-либо международные игры. Однако Международный олимпийский комитет сделал некоторую модерацию для благополучия спортсменов.

Комитет потребовал, чтобы спортсмены с российским и белорусским паспортами могли выступать, но только как нейтральные игроки. Целевая группа под председательством Морин Кросс более глубоко вникнет в этот вопрос и обеспечит участие потенциальных спортсменов после того, как они пройдут процедуры.

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Теперь все внимание приковано к вердикту, который вынесет Всемирное бюро аквариумов. Сможет ли команда по плаванию попасть на Игры?