Российских легкоатлетов по-прежнему будут отстранять от участия в чемпионатах мира по легкой атлетике.

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Когда в следующем месяце Соединенные Штаты впервые примут чемпионат мира по легкой атлетике, на мероприятии не будет спортсменов из России и Беларуси. World Athletics подтвердила Associated Press свое решение в марте запретить спортсменам, представляющим две страны, что помешает им участвовать в крупнейшем международном спортивном мероприятии после окончания зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Чемпионат мира, который пройдет 15-24 июля в Юджине, штат Орегон, первоначально был запланирован на август 2021 года, но был отложен после того, как пандемия перенесла прошлогоднюю Олимпиаду в Токио на этот срок.

World Athletics ввела запрет после российского вторжения в Украину, которое поддержала Беларусь, заявив: «Все спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси будут исключены из всех соревнований World Athletics Series в обозримом будущем». По данным Associated Press, этот запрет останется в силе, если война в Украине не прекратится неожиданно.

После февральского вторжения российским командам и спортсменам запретили участвовать в некоторых крупных видах спорта и соревнованиях по всему миру, в то время как другим разрешили участвовать в соревнованиях при определенных условиях, таких как подписание документа, запрещающего общественную поддержку вторжения. Российские федерации и спортсмены призвали выступить против запрета в таких видах спорта, как футбол, гимнастика, регби и биатлон. В апреле российский запрет на лыжи отменили, но повода для отступления не назвали.