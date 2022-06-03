Российских легкоатлетов по-прежнему будут отстранять от участия в чемпионатах мира по легкой атлетике.

Чемпионат мира, который пройдет 15-24 июля в Юджине, штат Орегон, первоначально был запланирован на август 2021 года, но был отложен после того, как пандемия перенесла прошлогоднюю Олимпиаду в Токио на этот срок.
World Athletics ввела запрет после российского вторжения в Украину, которое поддержала Беларусь, заявив: «Все спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси будут исключены из всех соревнований World Athletics Series в обозримом будущем». По данным Associated Press, этот запрет останется в силе, если война в Украине не прекратится неожиданно.
После февральского вторжения российским командам и спортсменам запретили участвовать в некоторых крупных видах спорта и соревнованиях по всему миру, в то время как другим разрешили участвовать в соревнованиях при определенных условиях, таких как подписание документа, запрещающего общественную поддержку вторжения. Российские федерации и спортсмены призвали выступить против запрета в таких видах спорта, как футбол, гимнастика, регби и биатлон. В апреле российский запрет на лыжи отменили, но повода для отступления не назвали.
В ноябре World Athletics проголосовала за продление отстранения России от легкой атлетики до седьмого года после государственной допинговой программы страны. Несмотря на это наказание, российские спортсмены, доказавшие свою чистоту, были допущены к соревнованиям как «нейтральные» спортсмены. Но в результате мартовского решения даже этим спортсменам запретили соревноваться в Юджине.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».