Российских ученых арестовали после того, как Украина сбила «непобедимую» гиперзвуковую ракету

Четверг, 18 мая 2023 г. 18:23 | к

Трое ведущих гиперзвуковых ученых Владимира Путина были арестованы по подозрению в государственной измене после того, как Украина заявила, что сбила «непревзойденный» залп ракет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что видным ученым Анатолию Маслову, Александру Шиплюку и Валерию Звягинцеву предъявлены «очень серьезные обвинения».

Все трое много лет работали над оружием и были среди авторов главы книги «Гиперзвуковые установки кратковременного действия для аэродинамических исследований» в ИТПМ, Россия.

Путин давно хвастался, что Россия является мировым лидером в области гиперзвуковых ракет, представив свои ракеты «Кинжал» в 2018 году и назвав их «непревзойденными» для любых существующих или будущих систем защиты.

Но во вторник он столкнулся с новым унижением, когда Украина заявила, что за одну ночь уничтожила шесть из них.

Аресты вызвали тревогу в российском научном сообществе.

Коллеги трех мужчин опубликовали открытое письмо, в котором протестуют против их невиновности и предупреждают, что судебное преследование представляет серьезную опасность для российской науки.

«Каждого из них мы знаем как патриота, порядочного человека, неспособного на то, что подозревают следственные органы», — заявили они.

При этом мы не только опасаемся за судьбу наших коллег. Мы не понимаем, как продолжать делать нашу работу.

В письме упоминается дело Дмитрия Колкера, сибирского ученого, арестованного в прошлом году по подозрению в государственной измене и отправленного в Москву, несмотря на то, что у него был запущенный рак поджелудочной железы.

Лазерный специалист умер через два дня. По ее словам, такие случаи сковывают молодых российских ученых.

В письме говорилось: «Пока лучшие студенты отказываются идти к нам на работу, а наши лучшие молодые сотрудники уходят из науки».

«Ряд областей исследований, имеющих решающее значение для закладки фундамента будущих авиационных технологий, закрывается просто потому, что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями».

Отвечая на вопрос о сообщении, Песков сказал: «Мы уже видели это обращение, но над ним работают российские спецслужбы. Они делают свою работу. Это очень серьезные обвинения.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что средства противовоздушной обороны страны, поддерживаемые системами, предоставленными Западом, предотвратили массированное наступление России.

Он сказал, что в ходе обстрела было задействовано шесть сверхзвуковых ракет класса «воздух-воздух» «Кинжал». Он добавил, что все они были сбиты.

Путин неоднократно рекламировал «Кинжалы» как обеспечивающие главное стратегическое конкурентное преимущество и являющиеся одними из самых передовых вооружений в арсенале его страны.

Ракеты трудно обнаружить и перехватить из-за их сверхзвуковой скорости и маневренности.

Если заявление Украины о сбитии шести ракет, выпущенных во вторник, подтвердится, это станет еще одним ударом по военным усилиям Путина и продемонстрирует растущую эффективность ПВО страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу оспорил обвинения Украины, заявив государственному информационному агентству РИА-Новости: «Мы не запускали столько «Кинжалов», сколько они якобы каждый раз сбивали своими заявлениями».