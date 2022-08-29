Российского журналиста обвинили в том, что он пожертвовал 16 долларов группе Навального

Москва — МОСКВА (Рейтер) — Независимому российскому журналисту предъявлено обвинение в финансировании экстремистской организации за пожертвование небольшой суммы в фонд, основанный находящимся в заключении лидером российской оппозиции Алексеем Навальным, сообщили российские СМИ в понедельник.

Это первое публично известное уголовное преследование за пожертвования организациям Навального с тех пор, как они были объявлены экстремистскими и запрещены прошлым летом — явно новая тактика, выбранная российскими властями для усиления подавления инакомыслия.

А радио «Свобода» со ссылкой на коллег Андрея Зякина сообщило, что он был арестован в своей московской квартире в воскресенье и предстал перед судом в понедельник. Если его признают виновным, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным правозащитной организации «Центр защиты СМИ», которая помогает защищать Заякина, следователи обвиняют журналиста в том, что он пожертвовал 1000 рублей (около 16 долларов) в фонд Навального по борьбе с коррупцией.

Зякин, писавший для независимой российской «Новой газеты» и других изданий, провел ночь в полицейском изоляторе. В понедельник суд удовлетворил ходатайство следователей о введении для него комендантского часа с 20:00 до 8:00, запретив ему пользоваться Интернетом, телефоном и общаться с другими фигурантами дела, хотя сразу не было ясно, был ли он там. . Который.

В последние несколько лет российские власти все чаще нацеливались на критиков и противников, особенно после того, как 24 февраля страна начала так называемую «специальную военную операцию» на Украине. Навальный находится в тюрьме по различным обвинениям, которые он называет политически мотивированными, и продолжает высказываться в социальных сетях. В прошлом году российский суд охарактеризовал его антикоррупционный фонд, а также сеть его региональных отделений как экстремистские и запретил их работу в России.

Заякин, имеющий степень по математике и физике, стал соучредителем широко известного проекта под названием «Диссернет», целью которого является разоблачение коррупции и плагиата в российской науке путем изучения докторских диссертаций, особенно написанных государственными чиновниками.

Также в понедельник российские власти задержали еще одного видного критика Кремля Леонида Гусмана, обвиненного в публичном сравнении Советского Союза с нацистской Германией. Гозману грозит штраф или административный арест на 15 суток.