Российского журналиста Романа Аннена снова допрашивают после обыска квартиры

В понедельник российские власти снова допросили Романа Анина, основателя независимого СМИ IStories и партнера OCCRP, о его работе над расследованием 2016 года, в котором утверждалось, что владельцем многомиллионной яхты является нынешний глава российской государственной нефтяной компании. Корпорация Роснефть.

Аннин – один из лучших журналистов в мире, он провел много новаторских расследований организованной преступности и коррупции в России.Покинув штаб Следственной комиссии, высший правоохранительный орган, где его допрашивали, Стон Он сказал в своем заявлении Через Telegram-канал IStories «следователь ничего не сказал о том, что делать дальше, но дал понять, что мы еще встретимся».

История 2016 года была опубликована «Новой газетой», бывшим работодателем Анина, и следователи взяли интервью у репортера о редакционном процессе российской газеты и о том, как ее статьи были одобрены.

В настоящее время Анин проходит в качестве свидетеля по делу.

Офицеры Федеральной службы безопасности страны (ФСБ), преемницы КГБ, в пятницу провели рейд в квартире Анина в Москве и конфисковали все его электронные устройства, диски и ноутбуки.

После обыска власти получили Аннин в пятницу вечером для дальнейшего допроса, а затем им было предложено вернуться добровольно в понедельник утром, чтобы ответить на дальнейшие вопросы. Его выпустили в полдень.

Адвокат Аннина сообщил OCCRP в пятницу, что рейд был связан с предполагаемым нарушением «неприкосновенности частной жизни» в соответствии с российским уголовным законодательством, что предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Сюжет Новой газеты, 2016 г. Тайна святой княгини ОльгиОн идентифицировал владельца одной из самых больших и роскошных яхт в мире как государственного и олигархического чиновника Игоря Сечина.

Сечин, доверенное лицо президента Владимира Путина, по-разному описывался как «де-факто заместитель премьер-министра» и «Дарт Вейдер из российской политикиКак в местной, так и в международной прессе.

В настоящее время работая во главе российской государственной нефтяной компании «Роснефть», Сечин успешно подал в суд на «Новую газету» после публикации статьи 2016 года, заявив, что предложение нанесло ущерб его репутации.

Похоже, этот вопрос был решен до прошлой пятницы, когда Аннину сообщили об уголовном деле, возбужденном в прошлом месяце по отдельному делу, возбужденному бывшей женой Сечен Ольгой.

Роснефть выпустила утверждение В понедельник он дистанцировался от исков, поданных обычными гражданами, пытающимися «защитить свои конституционные права», но отметил, что «решение 2016 года по делу № 02-5313 / 2016 является исчерпывающим и подтверждает справедливость позиции истца».

Компания заявила, что средства массовой информации использовали рейд и допрос Аннен для дискредитации «Роснефти» «из-за ее роли в бюджете и упорядочении российской экономики, а также из-за ее лидирующего положения в мировой энергетической отрасли».

«Подобные медиа-атаки организуются для того, чтобы снизить конкурентоспособность и создать дополнительные санкционные риски не только для« Роснефти », но и для страны в целом», – говорится в заявлении.

Компания может сослаться на то, что Европейский Союз И Соединенные Штаты Америки У него есть механизмы наказания лиц, предположительно причастных к нарушениям прав человека, и недавно он ввел санкции в отношении нескольких российских чиновников и компаний, предположительно ответственных за преследование лидера оппозиции. Алексей Навальный.

“Роснефть” заявила, что “уже предприняла ряд юридических шагов для защиты своей коммерческой репутации и акционерной стоимости”. В заявлении также говорится, что компания продолжит принимать комплексные правовые меры для противодействия атакам СМИ, и содержится призыв к СМИ воздерживаться от предвзятых оценок.

Анин пользуется большим уважением во всем мире как один из ведущих российских журналистов-расследователей, он был стипендиатом Knight в Стэнфордском университете в 2019 году, а затем получил премию Knight Trailblazer Award Международного центра журналистов.

В прошлом году он основал IStories, членский центр OCCRP, который быстро стал лидером среди российских журналистских СМИ.

OCCRP имеет Осудил рейд В квартире стонут и допрашиваются властями. Издатель Дрю Салливан заявил, что нет оснований для возбуждения уголовного дела против журналиста, и назвал эти действия «еще одним шагом в продолжающемся давлении на оставшиеся независимые СМИ».

Европейский Союз также официально признан Она выразила Обеспокоен арестом Аннина, призывая российские власти выполнить свои внутренние и международные обязательства в свете непрерывного ухудшения свободы прессы.

Пресс-секретарь сказал: «Мы видели, что ситуация со свободой СМИ в Российской Федерации ухудшается и что пространство, доступное для независимой прессы и гражданского общества, сужается».

СМИ обязаны сообщать о проблемах, вызывающих озабоченность общества. В заявлении ЕС добавлено, что государственные власти должны гарантировать, что журналисты могут выполнять свою законную работу и не подвергаются препятствиям или запугиванию.

Глобальная сеть журналистских расследований Описанный Анин «широко известен как один из ведущих мировых журналистов-расследователей» и сказал: «Этот шаг официальных лиц можно интерпретировать только как попытку заставить замолчать его журналистику».

Аналогичным образом, Международный консорциум журналистов-расследователей Он сказал Они были «крайне обеспокоены» известиями о задержании Аннина для допроса.

На первый взгляд, это темный день для свободы СМИ в России. «Мы полностью поддерживаем храбрый стон деятелей преступного мира и политики», – сказал Джерард Райл, директор Международного консорциума журналистов-расследователей.

Репортеры без границ тоже Сделал заявление Они осудили «необоснованное давление» на Аннана и призвали российские власти прекратить это «преследование».