Российского летчика приговорили к шести годам лишения свободы за авиакатастрофу в 2019 году, в результате которой погиб 41 человек.

Сегодня, во вторник, Генеральная прокуратура сообщила, что российский летчик был приговорен к 6 годам лишения свободы после того, как самолет, на котором он летел, совершил насильственную посадку в московском аэропорту в 2019 году, в результате чего погиб 41 пассажир. Денис Евдокимов выполнял пассажирский рейс Аэрофлота из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года, когда в самолет ударила молния. Он вернулся в столичный аэропорт Шереметьево на аварийную посадку.

Телевизионные кадры показали, как Sukhoi Superjet 100 подпрыгивал на взлетно-посадочной полосе, прежде чем хвостовая часть самолета загорелась. Из 78 человек на борту погиб 41, в том числе двое детей. Выжившие пассажиры скрылись с помощью аварийных трапов самолета. «После принятия решения о возвращении в аэропорт вылета он (Евдокимов), не соблюдая правил эксплуатации самолета, совершил крайне крутую посадку, допустив «подпрыгивание» самолета», — заявили в прокуратуре.

«В результате произошло разрушение основных стоек шасси и разрушение планера из-за разлива топлива и воспламенения», — сообщили в ведомстве. В 2019 году Евдокимова обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек. Помимо тюремного заключения, Евдокимову запретили эксплуатировать авиацию на три года. Интерфакс сообщил, что он не признал себя виновным. Было не сразу ясно, намеревался ли он подать апелляцию.

В прокуратуре заявили, что самолет принадлежит акционерному обществу «ВЭБ-лизинг». Эксперты предупреждают о рисках для безопасности, поскольку российские авиакомпании, в том числе контролируемый государством «Аэрофлот», разбирают самолеты, чтобы обеспечить запасные части, которые они больше не могут покупать из-за западных санкций.

Безопасность полетов в России в последние годы улучшилась, но аварии, особенно с участием стареющих самолетов в отдаленных районах, не редкость. По данным российской газеты «Новые известия», в 2022 году в России произошло более 130 авиационных происшествий с участием гражданских и военных самолетов, из них 28 самолетов разбились, кроме тех, что связаны с войной на Украине.

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