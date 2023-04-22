Российского оппозиционера приговорили к 25 годам тюрьмы

Высокопоставленный оппонент Кремля был признан виновным в государственной измене и клевете на российских военных и приговорен к 25 годам лишения свободы после суда, который стал последним шагом в безжалостном подавлении инакомыслия на фоне боевых действий в Украине.

Владимир Кара-Мурза-младший, видный оппозиционер, дважды переживший отравления, в которых он обвинял Кремль, находится за решеткой с момента ареста год назад. Он отверг выдвинутые против него обвинения, назвав их политическими и сравнив судебные разбирательства против него с показательными процессами во время правления советского диктатора Иосифа Сталина.

В своем последнем заявлении на прошлой неделе Кара-Мурза сказал, что по-прежнему гордится своей конфронтацией с «диктатурой» президента России Владимира Путина и своим решением ввести войска в Украину.

«Я знаю, что придет день, когда тьма, охватившая нашу страну, рассеется», — сказал Кара-Мурза в комментариях, опубликованных на прошлой неделе в социальных сетях и российских оппозиционных СМИ. «И тогда наше общество откроет глаза и содрогнется, когда осознает ужасные преступления, совершенные от его имени».

Обвинения против Кара-Мурзы проистекают из его выступления в Палате представителей Аризоны в марте 2022 года, в котором он осудил военные действия России на Украине. Следователи предъявили обвинение в госизмене, пока он находился под стражей.

Россия приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение «ложной информации» о своих военных днях после того, как 24 февраля 2022 года она ввела свои войска в Украину. Власти использовали этот закон, чтобы подавить критику того, что Кремль называет «специальной военной операцией».

Кара-Мурза, журналист, был помощником лидера российской оппозиции Бориса Немцова, убитого недалеко от Кремля в 2015 году. Кара-Мурза пережил отравление в 2015 и 2017 годах, в котором он обвинил Кремль. Российские официальные лица отрицают свою ответственность.

Еще один видный оппозиционер Илья Яшин в конце прошлого года был приговорен к 8 с половиной годам лишения свободы за клевету на армию.