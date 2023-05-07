Российского театрального режиссера обвинили в «оправдании терроризма» в следственном изоляторе

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что известный российский театральный режиссер в пятницу был заключен под стражу на два месяца после того, как его обвинили в оправдании терроризма с помощью отмеченной наградами пьесы о русских женщинах, вышедших замуж за боевиков «Исламского государства». На этой неделе следователи возбудили дело против Евгении (Зении) Беркович и драматурга Светланы Петричук, утверждая, что фильм Петричук «Финист, Храбрый сокол», премьера которого состоялась в 2020 году под руководством Беркович, нарушил закон.

С тех пор, как в прошлом году Россия ввела свои вооруженные силы в Украину, Москва усилила подавление свободы слова, призывая граждан сообщать о любом, кого она подозревает в проявлении нелояльности. В прошлом году «Финист, отважный сокол» получил две Национальные театральные премии, а Берковиц также получил номинацию на лучшую режиссуру.

Арест двух женщин вызвал осуждение со стороны многих видных российских художников и деятелей культуры. Журналист Ксения Собчак заявила, что дело против них свидетельствует о «вопиющем невежестве» и что пьеса на самом деле несет антитеррористический посыл.

В своем Telegram-канале она написала: «Героини бросают свои семьи, свои университеты и работу и отправляются в ад за своими новыми любовниками, которые обещают им любовь и счастливую жизнь». «Там они сначала становятся как бы рабами в отрядах боевиков, а потом возвращаются на родину пленными. Понятно, что постановка несет антитеррористический посыл», — добавил он.

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