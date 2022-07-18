Российского телевизионщика, который протестовал против войны в прямом эфире, ненадолго задержали

(Рейтер) — Российское СМИ Марина Овсянкова, организовавшая акцию протеста против вторжения на Украину в прямом эфире государственного телевидения в марте, была ненадолго задержана в Москве в воскресенье, свидетельствуют сообщения в ее социальных сетях.

«Марина арестована», — говорится в сообщении в ее Telegram-канале под фотографиями двух полицейских, ведущих ее к белому грузовику.

Вскоре Овсянникова выложила на своей странице в Facebook фотографии себя и двух собак.

«Я пошла гулять с собаками, просто вышла за ворота, и ко мне подошли люди в форме», — написала она. «Сейчас сижу в УМВД в Красносельском», имея в виду отделение милиции в одном из районов Москвы.

Через три часа Овсянникова сообщила, что ее отпустили. На своей странице в Facebook она написала: «Я дома. Все в порядке». «Но теперь я знаю, что всегда полезно брать с собой чемодан и паспорт, если вы выходите на улицу».

Овсянникова получила известность в марте после того, как ворвалась в студию российского государственного телевидения, где она в то время работала, чтобы осудить войну на Украине во время прямого выпуска новостей.

Она была оштрафована после того, как была признана виновной в нарушении законов о протестах.

Ее ненадолго задержали в воскресенье после публикации в социальных сетях 15 июля, когда ее видели с плакатом, на котором президент России Владимир Путин был убийцей, а его солдаты — фашистами. «Сколько детей должно умереть, прежде чем это остановится?» Прочитайте этикетку.

Немецкие СМИ наняли Вельт Овсянникову в качестве репортера в апреле. В начале этого месяца она вернулась в Россию, написав в Facebook, что вынуждена вернуться, чтобы защищать свои родительские права в суде против мужа.

(Отчетность Эйлин Монаган в Блумингтоне, Индиана; редактирование Линкольна Феста).