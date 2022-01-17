Российского тренера по хоккею уволили за то, что он ударил ногой одного из своих игроков

Тренер сборной России по хоккею Владимир Громилин удален с поля за удар ногой одного из своих игроков. (Изображение через @karl_khl/Twitter)

Подающий надежды российский хоккейный тренер был уволен за то, что ударил ногой одного из своих игроков на виду.

Главный тренер МХЛ «Сарматы Оренбург» 56-летний Владимир Громмелин стоял на скамейке запасных перед быстрым ударом 19-летнего Егора Разумняка.

Акт насилия на рабочем месте закончился увольнением с работы самого Громелина, так как оренбургские сарматы оперативно уволили своего тренера после аварии.

Громилин — один из самых опытных тренеров российского юношеского уровня, он возглавлял скамейку запасных в четырех разных клубах МХЛ. До создания юношеской лиги семь лет был тренером во втором и третьем дивизионе России.

Несмотря на это резюме, Сармати находится в нижней половине турнирной таблицы по состоянию на воскресенье с хорошим результатом 20-26-2-1 и занимает 13-е место в Восточном округе. Удар должен стать последней каплей в разочаровывающей кампании.

Кто знает, что ждет российский юношеский клуб дальше, но мы, вероятно, можем гарантировать, что он постарается не увольнять игроков от своего следующего тренера.

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