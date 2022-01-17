Российского тренера по хоккею уволили за то, что он ударил ногой одного из своих игроков

Подающий надежды российский хоккейный тренер был уволен за то, что ударил ногой одного из своих игроков на виду.
Главный тренер МХЛ «Сарматы Оренбург» 56-летний Владимир Громмелин стоял на скамейке запасных перед быстрым ударом 19-летнего Егора Разумняка.
Акт насилия на рабочем месте закончился увольнением с работы самого Громелина, так как оренбургские сарматы оперативно уволили своего тренера после аварии.
Громилин — один из самых опытных тренеров российского юношеского уровня, он возглавлял скамейку запасных в четырех разных клубах МХЛ. До создания юношеской лиги семь лет был тренером во втором и третьем дивизионе России.
Несмотря на это резюме, Сармати находится в нижней половине турнирной таблицы по состоянию на воскресенье с хорошим результатом 20-26-2-1 и занимает 13-е место в Восточном округе. Удар должен стать последней каплей в разочаровывающей кампании.
Кто знает, что ждет российский юношеский клуб дальше, но мы, вероятно, можем гарантировать, что он постарается не увольнять игроков от своего следующего тренера.
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