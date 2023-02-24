Российское агентство также обжалует дело Валиевой о допинге на Олимпиаде.

ЛОЗАННА, Швейцария (AP) — Российское антидопинговое агентство подало апелляцию по делу Камилы Валиевой, — заявил Спортивный арбитражный суд. Пятница, но попросила наказать сноубордистку минимальным выговором и сохранить за собой олимпийскую золотую медаль.
CAS подтвердил регистрацию трех отдельных апелляций — от российского агентства, известного как РУСАДА, Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации конькобежного спорта. Апелляции теперь могут быть объединены в единый процесс для решения дела, которое захлестнуло ход прошлогодней Олимпиады в Пекине.
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