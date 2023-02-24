Российское агентство также обжалует дело Валиевой о допинге на Олимпиаде.

ЛОЗАННА, Швейцария (AP) — Российское антидопинговое агентство подало апелляцию по делу Камилы Валиевой, — заявил Спортивный арбитражный суд. Пятница, но попросила наказать сноубордистку минимальным выговором и сохранить за собой олимпийскую золотую медаль.

CAS подтвердил регистрацию трех отдельных апелляций — от российского агентства, известного как РУСАДА, Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации конькобежного спорта. Апелляции теперь могут быть объединены в единый процесс для решения дела, которое захлестнуло ход прошлогодней Олимпиады в Пекине.

Ранее ВАДА заявило, что просит Департамент арбитражных услуг ввести четырехлетний запрет. ISU запросил пенальти на свое усмотрение.

«На данный момент установить сроки принятия решения не представляется возможным», — заявили в суде.

Три стороны, подавшие апелляцию, теперь должны сотрудничать при выборе одного из трех судей в типовой арбитражной комиссии CAS. Обычная процедура позволила бы команде юристов Валиевой выбрать одного судью, а суд назначил бы кого-то председателем коллегии.

РУСАДА, ВАДА и ISU оспаривают прошлогоднее решение российского антидопингового суда о том, что Валиева несет «какую-либо вину или халатность» за положительный результат в декабре 2021 года на сердечный препарат триметазидин, который запрещен в спорте. Суд дисквалифицировал Валееву с чемпионата России, где она давала пробу, но дальше мероприятия не пошло.

О положительном тесте Валиевой сообщили лишь спустя несколько недель во время Олимпиады в Пекине, где она уже помогла россиянкам взять золото в командном зачете.

В 15 лет Валиевой благоприятствовала победа в женском личном зачете в Пекине, но после нескольких дней интенсивного освещения в СМИ и обращения в CAS с просьбой разрешить ей продолжать соревноваться, она финишировала четвертой с кучей ошибок.

Агентство заявило в своем заявлении, что Валиева нарушила его антидопинговые правила, и предположило, что теперь ей грозят «соответствующие последствия (которые могут включать или ограничиваться выговором)».

Церемония награждения в командном зачете в Пекине не проводилась. Сборная США так и не получила своих серебряных медалей и в конечном итоге могла стать золотой.

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