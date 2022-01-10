Российское антидопинговое агентство РУСАДА сообщило о 16 случаях предполагаемых нарушений в прошлом месяце — Спорт

Москва, 11 октября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о 16 предполагаемых нарушениях антидопинговых правил среди отечественных спортсменов в прошлом месяце, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

«В сентябре мы возбудили 16 дел по подозрению в нарушении антидопинговых правил», — сообщили в пресс-службе.

Российский антидопинговый орган сообщил о четырех подозреваемых случаях злоупотребления в январе, ни одного в феврале, пяти в марте, еще 11 в апреле, еще пять в мае, по 13 в июне и июле и еще два случая в августе.

В январе РУСАДА сообщило, что зафиксировало 108 подозрений на антидопинговые нарушения среди национальных спортсменов в 2020 году. Всего в 2020 году Российское антидопинговое агентство собрало 8 294 пробы допинга.

Согласно Всемирному антидопинговому акту, имена спортсменов, нарушивших правила, могут быть обнародованы только после закрытия расследования их дел.

В 2019 году РУСАДА провело 9 743 проверки на допинг, собрав 11 316 проб, что превышает ранее объявленную годовую цель агентства в 11 000 проб. В том году организация сообщила о 202 подозреваемых нарушениях антидопинговых правил, тогда как в 2018 году их было 146.