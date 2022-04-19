«Северный Полиус(Арктика) станет первым российским научно-экспедиционным кораблем, оснащенным малосернистым дизелем (УНСД), сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

Швартовные испытания ледостойкой самоходной платформы начались прошлой осенью на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, а первое испытание в Балтийском море планируется отплыть 21 мая, в День полярника России.

Если все пойдет хорошо, поездка по Скандинавии в сторону Мурманска состоится в сентябре.

Дизельное топливо с высоким содержанием серы (ULSD) имеет абсолютный максимум 15 частей на миллион серы. Это намного ниже, чем у некоторых типов других топливных масел, где оно может достигать 3000 частей на миллион.При использовании в сочетании с современной технологией контроля загрязнения ULSD помогает снизить содержание сажи и загрязняющих веществ в выхлопных газах дизельных двигателей более чем на 90 процентов.

из Мурманска,Северный Полиус«Он войдет в арктический морской лед в свой первый рейс в октябре», — заявил на прошлой неделе министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Встреча по арктическим вопросам Проводит президент Владимир Путин.

Топливо с низким содержанием серы производит Омский нефтеперерабатывающий завод, а поставляет его «Газпромнефть Марин Бункер» — дочерняя компания «Газпром нефти», специализирующаяся на круглогодичной заправке судовых топлив и масел для морской и речной техники, Новости В сети линта информирует.

На борту будет 34 ученых и 14 членов экипажа, когда этой осенью самоходная платформа ненадолго пройдет сквозь льды для тестирования ключевого оборудования.

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Первое настоящее путешествие начнется в 2023 году, когда «Северный ПолиусСогласно планам, она отправится в арктические воды в двухлетнюю экспедицию. Корабль спроектирован таким образом, чтобы в течение двух лет он мог непрерывно дрейфовать с арктическими течениями.

Эксплуатировать его будет российская метеорологическая служба Росгидромет.

Экологические группы годами призывали Международную морскую организацию (IMO) запретить любое использование мазута (HFO) в арктических водах или вблизи них.

В 2020 году Норвегия предложила полный запрет на использование мазута во всех водах вокруг архипелага Шпицберген. Альянс «Чистая Арктика» последовал призыву Международной морской организации запретить использование мазута во всех перевозках в северной части Северного Ледовитого океана.

Альянс хочет, чтобы судоходство в Арктике также отказалось от использования мазута с низким содержанием серы и переключилось на дистиллятное топливо или даже другие более чистые альтернативы.

«Коалиция за чистую Арктику призывает государства-члены ИМО требовать от судовых операторов перехода с тяжелого дизельного топлива, жидкого топлива со сверхнизким содержанием топлива на дистиллятное топливо или более чистые альтернативные виды топлива при работе в Арктике или рядом с ней. Переход с тяжелого дизельного топлива приведет к переходу на дистиллированное топливо. топливо сократит выбросы черного углерода примерно на треть, что позволит установить эффективный сажевый фильтр (уже необходимый для автомобильного транспорта), который сократит выбросы черного углерода более чем на 90%». Она сказала вовремя.