Российское вето знаменует собой окончание базирующейся в Турции операции ООН по оказанию помощи в Сирии.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (Рейтер) — Россия во вторник сообщила о завершении длительной гуманитарной операции Организации Объединенных Наций в Турции по оказанию помощи 4 миллионам человек на удерживаемом оппозицией северо-западе Сирии после того, как Россия наложила вето на девятимесячное продление мандата в Организации Объединенных Наций. Советник по безопасности.

Затем Россия потерпела неудачу в своем стремлении продлить на шесть месяцев операцию, в ходе которой с 2014 года оказывалась помощь, в том числе продовольствие, лекарства и жилье. В понедельник истек срок действия разрешения Совета Безопасности на доставку помощи.

Представитель России в ООН Василий Небензя предположил, что мандат Совета на операцию по оказанию помощи нельзя спасти.

Наложив вето на шестимесячное голосование Совета по предложению России, Небензя сказал: «Если наш проект не будет поддержан, мы можем пойти дальше и закрыть трансграничный механизм.

«Мы не примем техническое продление на какой-либо период времени», — добавил он.

Посол США Линда Томас Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со всеми членами Совета, чтобы возобновить процесс оказания помощи, и призвала Россию пересмотреть свою позицию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настаивал на продлении на 12 месяцев.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик выразил разочарование Гутерриша в связи с тем, что совет не достиг соглашения, и призвал членов «удвоить свои усилия для поддержки продолжения оказания трансграничной помощи миллионам отчаянно нуждающихся людей на северо-западе Сирии как можно дольше». » Он сказал.

Разрешение требуется, потому что сирийское правительство в Дамаске, имеющее тесные связи с Москвой, не дало согласия на операцию ООН на основе суверенитета. Голосование Совета Безопасности по этому вопросу всегда было спорным — и в 2020, и в 2022 году срок действия мандата истекал только для того, чтобы быть продленным днем ​​позже.

Совет Безопасности первоначально санкционировал доставку помощи в 2014 году в контролируемые оппозицией районы Сирии из Ирака, Иордании и двух пунктов в Турции. Но Россия и Китай сократили это до одного пограничного пункта с Турцией.

Группы помощи осудили тупиковую ситуацию в Совете Безопасности.

«НЕВЕРОЯТНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»

Россия и Сирия утверждают, что операция по оказанию помощи нарушает суверенитет и территориальную целостность Сирии. Они говорят, что необходимо доставлять больше помощи изнутри страны, что вызывает у оппозиции опасения, что продовольствие и другая помощь будут контролироваться правительством.

После того, как в феврале в результате землетрясения в Турции и Сирии погибло более 50 000 человек, президент Сирии Башар аль-Асад разрешил Организации Объединенных Наций использовать два дополнительных пункта пересечения границы из Турции для отправки помощи. Срок действия этого разрешения истекает 13 августа.

Сирийское правительство не сразу ответило на просьбу прокомментировать, будет ли оно теперь включать контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава в свое соглашение с Организацией Объединенных Наций и будет ли оно продлевать эти разрешения после 13 августа.

«Это решать (Сирии)», — сказал Небензя журналистам. «Это в их руках».

Постоянный представитель Сирии в ООН Бассам аль-Саббаг сообщил агентству Рейтер, что Дамаск оценит ситуацию и объявит свою позицию.

Аль-Саббах заявил совету, что мандат на операцию по оказанию помощи следует продлить только на шесть месяцев, и раскритиковал текст, разработанный Швейцарией и Бразилией, заявив, что он «не отражает чаяний сирийцев».

Китай воздержался при голосовании по продлению на девять месяцев мандата операции по оказанию помощи, подготовленному Швейцарией и Бразилией, в то время как остальные 13 членов Совета Безопасности проголосовали за.

Только Россия и Китай проголосовали за предложение России о шестимесячной отсрочке. Десять членов Совета Безопасности воздержались при голосовании, против проголосовали США, Великобритания и Франция.

Для принятия резолюции Советом Безопасности требуется как минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции или Великобритании.

«Это печальный момент для сирийского народа», — заявил после российского вето посол США Томас Гринфилд в Совете. «То, что мы только что стали свидетелями, то, что только что стало свидетелем всего мира, было актом чистой жестокости».

Жестокое подавление Асадом мирных демократических демонстрантов в 2011 году спровоцировало гражданскую войну, когда Москва поддержала Асада, а Вашингтон поддержал оппозицию. Миллионы людей бежали из Сирии, еще миллионы стали вынужденными переселенцами. Боевые действия утихли, когда Асад вернулся к контролю над большей частью Сирии.

Репортаж Мишель Николс; Монтаж: Рами Аюб и Марк Хайнрихс

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