Российское видео с боевым дроном Orion в Сирии

В видеоролике, опубликованном российским новостным каналом ВГТРК, показан его новый беспилотный самолет «Орион», завершающий боевые испытания в Сирии. Испытания дрона продолжаются последние несколько месяцев, так как он готов к эксплуатации.

видео Сначала обсуждается национальный беспилотник Hunter-B Killer, который будет летать вместе с пилотируемыми боевыми самолетами, создавая невидимую линию обороны в небе, куда бы они ни направлялись. Затем видео переходит к другому дрону, а затем показывает нам самолет Орион.

Дрон Orion попадает в кадр с неясной полезной нагрузкой. Утверждается, что это связано с секретным характером новых боеприпасов. Можно увидеть, как дрон взлетает во время сирийской миссии и вскоре после того, как цель была поражена.

После того, как ведущий в течение нескольких минут рассказывает о беспилотнике «Орион», видео передается на гораздо меньший по размерам разведывательный самолет Орлан-10Э.

Во время конференции Army 2020 в начале этого года министерство обороны и компания, занимающаяся беспилотными летательными аппаратами, Kronstadt Group, подписали соглашение, согласно которому первые беспилотники будут отправлены на испытания и оценку в апреле.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уже поделился, что первая группа станций управления Орион уже добралась до Космических сил России. Дрон также появился в календаре Космических сил на 2021 год, что означает, что он будет немедленно использован.

Беспилотный самолет «Кронштадт Орион» был изготовлен Кронштадтской группой и мог нести до четырех ракет общим весом 200 кг. Дрон развивает скорость 75 миль в час и может летать на одном танке 24 часа. В настоящее время существует три версии дрона: Orion, Orion E (экспортная модель) и Orion-2, также известный как Helios.

Орион-2 – это увеличенная версия оригинального беспилотного самолета с большей полезной нагрузкой. Это высотный дрон по сравнению со средневысотным самолетом Орион. Его премьера состоялась 27 августа, и ожидается, что он впервые начнет полеты в 2023 году.

Фото: нитрид никеля

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