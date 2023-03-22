По словам исследователей из Conflict Intelligence Team (CIT), Россия приобрела танки советской эпохи 1940-х и 1950-х годов из своих военных запасов на Украине, что является последним признаком того, что вторжение колеблется.

Судя по фотографиям, орудия, танки Т-54 и задержанные танки Т-54 или Т-55 отправляются поездом на запад с Дальнего Востока России. CIT Поделиться ср. Поезда отправляются с 1295 Центральной ремонтно-складской базы в Арсеньеве в Приморском крае России.

Очевидные усилия по развитию стареющих танков проявляются в то время, когда Москва изо всех сил пытается заменить тысячи единиц оружия, потерянных на поле боя после года войны. Россия месяцами пополняет свои запасы старой техники и оружия, пытаясь пополнить силы оружием, которое могло бы помочь ей захватить больше территории на Украине. Но доступная артиллерия, которая есть в России, не иссякнет — и, согласно разведывательному веб-сайту с открытым исходным кодом, это может создать дополнительные проблемы для военных усилий Москвы. сернобык

В то время как добавление других танков, даже более старых версий, таких как Т-54 и Т-55, может быть в некоторой степени полезным, учитывая огромные потери Москвы, у старых танков есть некоторые серьезные недостатки, которые могут не принести большой пользы российским силам.

В CIT заявили: «Мы считаем серьезными недостатками этой серии отсутствие дальномеров и баллистических вычислителей (не говоря уже о системах управления огнем), а также примитивные прицелы и (на Т-54) плохую систему стабилизации орудия». «Это явно свидетельствует о серьезных проблемах с поставками боевых машин в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Бомбардировщики Т-54 и Т-55 — не единственные проблемы России с танками. С первых дней войны русские солдаты борются с так называемыми русскими танками. «Эффект Джека из коробки», Верхние части танков могут легко взорваться из-за способа хранения боезапаса. Российские танки были такими со времен войн в Персидском заливе, и хотя с тех пор танки были модернизированы, их система боезапаса не изменилась, сообщает CNN.

Похоже, что потребность России в танках растет день ото дня. По данным Oryx, в общей сложности с начала вторжения в прошлом году Москва потеряла более 1800 танков. По данным Генштаба ВСУ, с начала войны было потеряно 3557 российских танков.

Всего за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили российский танк, а также две единицы бронетехники, два разведывательных беспилотника и склад боеприпасов на Кинбурнской косе в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Юга Украины.

«Российские военные уже достигли точки, когда они больше не в состоянии заменить потерянную технику вооружением, по крайней мере равным боевой ценности потерянной техники», — заявил в среду Oryx.

Согласно недавней оценке британской разведки, часть проблемы заключается в том, что производство и подготовка других танков в России идет не очень хорошо.

Британское правительство заявило в опубликованной в январе разведывательной оценке, что план разработки танков Т-14 «Армата» столкнулся с «задержками», а также с «запланированным сокращением парка и сообщениями о проблемах с производством». В отчете разведки говорилось, что по состоянию на январь производство танков, вероятно, будет составлять несколько десятков единиц.

Есть признаки того, что Минобороны России ищет и другую старую технику для фронта. Россия взяла возраст БТР-50Согласно сообщениям, бронетранспортеры, построенные между 1950-ми и 1970-ми годами, были сняты с хранения в последние недели. Также называется Древней Русью. Т-62 Танки 1961 года.

По оценке Oryx, поскольку Москва продолжает направлять персонал в Украину, она, скорее всего, будет продолжать полагаться на стареющие запасы оборудования, чтобы компенсировать пробелы в поставках, что может помешать ее военным усилиям.

«Для того, чтобы продолжать снабжать свои недавно набранные или зачисленные войска, Министерству обороны России, несомненно, придется заглянуть в более забытые уголки своих военных складов, чтобы предотвратить выход из строя своих армейских винтиков», — сказал Орикс. «В результате ухудшение боевой эффективности, вероятно, ускорится, поскольку плохое оборудование и сложная логистика увеличивают потери, потребность в дополнительном оружии снова возрастает, и, следовательно, необходимость оживления более малоизвестных остатков советской малозаметности».