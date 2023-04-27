Российское вторжение в Украину выдвигает на первый план вопросы национальной идентичности в Литве

Вторжение России в Украину вызвало митинг вокруг флага в Литве, где крошечное прибалтийское государство предоставило убежище диссидентам, спасающимся от насилия и репрессий в соседних Беларуси и России. Но новые ограничения для иммигрантов угрожают либеральным ценностям Литвы.

украинец Красочные фрески и флаги на военную тематику появились почти в каждом районе города. Литовский Столица Вильнюс, свидетельство неукротимого духа сопротивления общему врагу.

С тех пор, как Россия запустила Тотальное вторжение в Украину В феврале 2022 года Литва была в авангарде западной поддержки Киева. Рядовые горожане были особенно активны, организованы Краудфандинговые кампании Закупить военную технику и принять беженцев из Украины.

Симпатии к Украине распространились и на правительство, например, в литовском парламенте 6 апреля. Он был одобрен единогласно Резолюция, предлагающая пригласить Украину присоединиться НАТО.

В то время как в Литве снова растут страхи перед российским империализмом, реакция на опасения по поводу безопасности вызвала опасения по поводу отката либеральных ценностей, столь дорогих стране.

«Вопросы безопасности стали очень актуальными»

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