Российское вторжение в Украину обошлось «в триллион долларов» – мир

ФРАНКФУРТ (Рейтер) — Российское вторжение в Украину нанесло ущерб почти в 1 триллион долларов, заявил в четверг представитель киевского правительства, поскольку война разрушает экономику страны.

Что касается «прямых и косвенных издержек», то Олег Устенко, экономический советник президента Владимира Зеленского, сказал, что Украина понесла ущерб «где-то на 1 триллион долларов».

На мероприятии, организованном Германским советом по международным отношениям в Берлине, Остенко заявила, что эта цифра в пять раз превышала годовой валовой внутренний продукт Украины до вторжения в феврале.

Чиновник ранее оценил ущерб, причиненный вторгшимися российскими войсками в первые две недели войны, примерно в 100 миллиардов долларов.

Остенко сказал, что разрушения и перемещения, вызванные конфликтом, стали «огромной проблемой для государственных финансов».

По его словам, многие предприятия, которые не были разрушены, «не работали на полную мощность или работали только несколько часов в день».

«Это означает, что в бюджет будет поступать значительно меньше, чем предполагалось изначально».

Остенко сказал, что, несмотря на значительное сокращение государственных расходов, с момента вторжения украинское правительство испытывает дефицит в размере пяти миллиардов евро (4,9 миллиарда долларов) в месяц.

Он добавил, что в 2023 году Киев рассчитывает сократить разрыв примерно до 3,5 млрд евро.

Союзники изо всех сил пытались влить помощь в Украину, чтобы заполнить пробел, а Всемирный банк, Европейский союз и страны G7 пообещали миллиарды долларов наличными.

По словам Остенко, правительство Украины ожидает, что экономика сократится на 35-40 процентов в этом году.

Он добавил, что это падение было «самым глубоким падением ВВП, которое мы видели с 1991 года» и основанием современного украинского государства.