Российское вторжение в Украину: оперативные обновления

Евгений Шумилкин возвращается к работе в воскресенье. Чтобы подготовиться, он вытащил знакомую букву «М» со своей футболки «Макдоналдс» и закрыл букву «М» на куртке «Макдональдса» нашивкой с российским флагом.

«Это будут такие же торты», — пообещал г-н Шумилкин, обслуживающий оборудование в одном из московских ресторанов. «Просто под другим именем».

Рестораны McDonald’s в России вновь откроются в эти выходные, но без золотых арок. После того, как этой весной американский гигант быстрого питания отказался от участия в акции протеста против вторжения президента Владимира Путина в Украину, сибирский нефтяной магнат купил 840 российских магазинов. По его словам, поскольку почти все ингредиенты поступают из страны, рестораны могут продолжать подавать большую часть той же еды.

Маневр может только увенчаться успехом, подчеркнув удивительную устойчивость российской экономики перед лицом одного из самых жестких санкций Запада за всю историю. Через три с половиной месяца после начала войны стало ясно, что санкции — и потоки западных компаний, добровольно покинувших Россию, — не смогли полностью разрушить экономику или вызвать народную реакцию против г-на Путина.

Россия провела большую часть из 22 лет пребывания Путина у власти, интегрируясь в глобальную экономику. Оказывается, распад больших и сильно переплетенных деловых отношений дается нелегко.

Влияние санкций наверняка будет глубоким и масштабным, а последствия только начнут проявляться. Экономисты и бизнесмены говорят, что уровень жизни в России уже ухудшается, и ситуация, вероятно, ухудшится, поскольку запасы импорта падают, а все больше компаний объявляют об увольнениях.

Некоторые самодеятельные усилия России могут не соответствовать западным стандартам. Когда первый послесанкционный прототип Lada Granta — российский седан, построенный Renault до того, как французский автопроизводитель ушел этой весной, — сошел с конвейера на заводе недалеко от Волги в среду, в нем не было подушек безопасности и современных средств контроля загрязнения. или антиблокировочная система тормозов.

Покупатели в магазине в Москве, май. приписывается ему… Максим Щебенков/EPA, через Shutterstock

Но экономический спад не такой серьезный, как предсказывали некоторые эксперты после вторжения 24 февраля. Инфляция остается высокой, около 17 процентов в годовом исчислении, но снизилась с 20-летнего пика в апреле. Внимательно отслеживаемый показатель производственной деятельности, Глобальный индекс менеджеров по закупкам S&P, объявиться Российское производство расширилось в мае впервые с начала войны.

За позитивными новостями стоит множество факторов, работающих в пользу Путина. Главный из них: высокие цены на энергоносители, которые позволяют Кремлю продолжать финансировать войну, одновременно повышая пенсии и зарплаты в угоду простым россиянам. Доходы страны от нефти выше 50 процентов в этом году.

Кроме того, умелые действия ЦБ предотвратили панику на финансовых рынках после вторжения и помогли рублю восстановиться после первоначального обвала. Полки магазинов по большей части остаются заполненными благодаря обильным запасам и созданию альтернативных маршрутов импорта в таких странах, как Турция и Казахстан, а также тому факту, что российские потребители покупают меньше.

Даже новая Lada Granta растеряна не больше, чем ожидали обозреватели: несмотря на отсутствие зарубежных комплектующих, она все равно будет оснащена гидроусилителем руля и электростеклоподъемниками.

«Все не так плохо, как ожидалось», — пишет российский автомобильный сайт. объявить.

Выживание российской экономики идет Путину на пользу, поскольку он подкрепляет его слова о том, что Россия выстоит перед лицом решимости Запада ее уничтожить. В четверг он встретился с молодыми предпринимателями на мероприятии в стиле городской ратуши, что стало его последней попыткой показать, что, даже когда он вел войну, он стремился поддерживать функционирование экономики и развитие внешней торговли. Он настаивал на том, что даже если Запад не будет иметь дело с Россией, это сделает остальной мир.

В четверг в Москве состоялась встреча президента Владимира Путина с молодыми российскими предпринимателями. приписывается ему… На фото Михаил Метцль

«У нас не будет закрытой экономики», — сказал Путин женщине, спрашивающей о влиянии санкций. «Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, он ограничивает себя».

Что касается предметов роскоши, то айфоны по-прежнему широко доступны, но они дороже, ввозятся в Россию из стран Ближнего Востока и Средней Азии. Бедняки пострадали от повышения цен, но они выиграют от 10-процентного повышения пенсий и минимальной заработной платы, объявленного Путиным в прошлом месяце.

Больше всего от экономических потрясений пострадал городской средний класс. Иностранные товары и услуги теперь трудно достать, западные работодатели уходят, а поездки за границу стали трудными и дорогими.

Но Наталья Ф. для государства или для государственных компаний.

«Санкции не остановят войну», — сказал Зубаревич в телефонном интервью. Российская общественность будет это терпеть и приспосабливаться, потому что понимает, что повлиять на государство невозможно.

Крис Уивер, макроэкономический консультант, долгое время занимавшийся Россией, на прошлой неделе опубликовал для своих клиентов записку, в которой заявил, что «некоторые из наших предыдущих предположений были неверны». В записке говорится, что инфляция и дефляция оказались менее серьезными, чем ожидалось. Его компания Macro-Advisory Eurasia Strategy Consulting пересмотрела свой прогноз, чтобы показать меньшее снижение ВВП в этом году — 5,8 процента вместо 7 процентов, — а также прогнозирует рецессию, которая продлится в следующем году.

В телефонном интервью г-н Уивер охарактеризовал экономическое будущее России как «более мрачное, более напряженное», с более низкими доходами, но по-прежнему доступными товарами и услугами первой необходимости. Крупная компания по производству соков, например, предупрежден покупателям, что их коробки скоро станут белыми из-за отсутствия импортных красок.

Штаб-квартира Центрального банка России в центре Москвы в мае. приписывается ему… Наталья Колесникова/AFP – Getty Images

«Экономика сейчас переходит в фазу, близкую к рецессии, когда можно избежать краха», — сказал он. «Это более базовый уровень экономического присутствия, который Россия может поддерживать какое-то время».

В пятницу, когда инфляция стабилизировалась, ЦБ России понизил ключевую процентную ставку до 9,5% — уровня до вторжения. 28 февраля банк повысил ставку до 20 процентов, чтобы предотвратить финансовый кризис. После того как рубль обесценился в первые дни после вторжения, сейчас он торгуется на самом высоком уровне за четыре года.

Одной из причин неожиданного укрепления рубля является высокий мировой спрос на энергоносители в результате эпидемии. Только в июне российское правительство ожидает непредвиденной прибыли в размере более 6 миллиардов долларов из-за более высоких, чем ожидалось, цен на энергоносители, Минфин Он сказал прошлая неделя.

В то же время российские потребители тратили меньше, что усиливало поддержку рубля и давало российским компаниям время для создания новых маршрутов импорта.

Однако российские официальные лица признают, что самые трудные времена для экономики, возможно, еще впереди. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, заявила в пятницу, что, хотя «воздействие санкций не было таким серьезным, как мы изначально опасались», «слишком рано говорить о том, что влияние санкций проявилось в полной мере. ”

Например, до сих пор неясно, как российские компании смогут получать микрочипы, используемые в различных товарах. На встрече Путина с предпринимателями один из разработчиков сказал, что его «очень беспокоит наша микроэлектроника».

«Я тоже», — сказал г-н Путин.

Airbus A350-900 Аэрофлота в международном аэропорту Шереметьево под Москвой в 2020 году. приписывается ему… Максим Шеметов/Reuters

Узы, связывающие российскую экономику с Западом, ныне ослабевающие, насчитывают десятилетия, а иногда и более века. Аэрофлот, национальный перевозчик, приобрел десятки новых самолетов Boeing и Airbus и позиционирует себя как комфортную транзитную авиакомпанию для путешественников между Европой и Азией. На Урале завод работал с немецким производственным гигантом «Сименс» по производству современных поездов взамен советской ржавчины.

«Аэрофлот», которому запрещено использовать европейское воздушное пространство, сосредоточился на внутренних маршрутах и ​​работает над переходом на российские самолеты — процесс, который займет годы. Siemens, которая построила телеграфные линии по всей Российской империи в 1850-х годах и помогла стране вступить в индустриальную эпоху, объявила в прошлом месяце, что уходит из России.

«Санкции душит экономику, и это не происходит сразу», — сказал Иван Федяков, управляющий Infoline, российской консалтинговой компанией, которая консультирует компании, как выжить в условиях нынешних ограничений. «Мы почувствовали только от 10 до 15 процентов его эффекта».

Но когда дело доходит до еды, по крайней мере, Россия более подготовлена. Когда в 1990 году в Советском Союзе открылся McDonald’s, американцам пришлось все привозить. Советский картофель был слишком мал для приготовления картофеля фри, поэтому им приходилось добывать семена картофеля красновато-коричневого цвета; Советские яблоки в пирог не влезли, поэтому компания импортировала их из Болгарии.

Новый логотип сети McDonald’s в России. приписывается ему… через Рейтер

Но к тому времени, когда McDonald’s отказался от участия в этом году, его российские магазины получали почти все ингредиенты от российских поставщиков. Итак, когда Макдональдс, в которой работает 62 000 рабочих в России, объявила в марте, что приостановит свою деятельность, потому что не может «игнорировать ненужные человеческие страдания, происходящие в Украине», а одному сибирскому франчайзеру Александру Гоффуру удалось сохранить свои 25 ресторанов открытыми. В прошлом месяце он купил весь российский бизнес McDonald’s за нераскрытую сумму.

В воскресенье — День России, национальный праздник — 15 магазинов вновь откроются, в том числе бывший флагман McDonald’s на Пушкинской площади в Москве, где в 1990 году тысячи советских людей выстроились в очередь, чтобы попробовать Запад. Сеть будет работать под новым брендом, который еще не раскрыт, хотя новый логотип был раскрыт, как говорят, он представляет собой гамбургер и картофель фри.

Хэш будет помечен русским названием, согласно меню просочившийся в российский таблоид. А поскольку секретный соус является фирменным, Биг Мака в продаже не будет.