Российское вторжение в Украину передвинуло «часы судного дня» на 90 секунд до полуночи.

Вашингтон (АП) — с Российское вторжение в Украину Призрак применения ядерного оружия приблизил Землю к Армагеддону, заявила научно-ориентированная правозащитная группа, переведя свои знаменитые «часы судного дня» всего на 90 секунд до полуночи.

«Мы действительно ближе к судному дню», — заявил во вторник бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиа в ежегодном бюллетене ученых-атомщиков, в котором сообщалось о том, как близко человечество подошло к тому, чтобы заняться собой. Он и бывший президент Ирландии Мэри Робинсон присоединились к ученым, чтобы подтвердить то, что они считают набором экзистенциальных угроз, главной из которых являются действия и слова российского лидера Владимира Путина.

«Люди и ученые предупреждают нас, и мы должны проснуться прямо сейчас», — сказал он.

Группа защиты интересов в 1947 году начала использовать часы, чтобы символизировать потенциал и возможность людей сделать что-то, чтобы положить конец человечеству. Он передвинул часы на 10 секунд ближе, чем в прошлом году, максимально приблизив их к показателю 12. Было 17 минут после полуночи после окончания холодной войны, но за последние несколько лет комбинация изменилась. От обратного отсчета до полуночи до обратного отсчета секунд.

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Судный день еще не наступил.

«Мы посылаем сообщение о том, что ситуация становится все более острой», — заявила президент издания Рэйчел Бронсон в онлайн-объявлении. «Кризисы случаются с большей вероятностью и имеют более широкие последствия и долгосрочные последствия».

Чтобы подчеркнуть влияние вторжения России на Украину на теоретическое приближение конца света, группа заявила, что впервые объявляет ход часов на русском и украинском языках.

«Путин неоднократно поднимал вопрос об использовании ядерного оружия, — сказал Стив Веттер, декан аспирантуры и профессор государственной политики Мэрилендского университета.

«Путин не показал никаких признаков того, что готов смириться с поражением», — сказал Веттер. «Он может пойти на отчаянные шаги, если нет других вариантов, которые он считает приемлемыми».

Ученые и активисты также упомянули в сообщении бюллетеня распространение ядерного оружия в Китае, увеличение Ираном обогащения урана и ракетные испытания в Китае. Северная Кореябудущие эпидемии болезней животных, возбудители от лабораторных ошибок, «подрывные технологии» и обострение климатических изменений как другие экзистенциальные угрозы человечеству.