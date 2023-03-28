Российское вторжение в Украину подорвало влияние Кремля в Казахстане

Вторжение в Украину было направлено на продвижение видения Владимира Путина о возрождении Российской империи. Вместо этого он вынуждает соседние государства пересматривать свои отношения с Москвой и подпитывает растущие призывы к деколонизации и дерадикализации в регионе, который многие международные наблюдатели рассматривали как неофициальное продолжение самой России.

Приверженность деколонизации нигде так не проявляется, как в Казахстане, крупнейшей стране в Центральной Азии и постоянной мишени российской имперской риторики. В течение года, прошедшего с начала полномасштабного вторжения России в Украину, казахстанское общество активно стремилось ускорить текущие процессы государственного строительства на фоне заметного подъема антиимпериалистических настроений. Между тем казахстанские власти дали понять, что не оправдывают военную кампанию Москвы на Украине и отказываются поддерживать войну.

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Решение весной 2022 года отменить традиционное празднование Дня Победы во Второй мировой войне стало одним из первых признаков того, что Казахстан не встанет на сторону России из-за вторжения на Украину. Отмена была недвусмысленным отказом от путинского режима, который ставил победу Советского Союза над нацистской Германией в центр современной российской национальной идентичности и ожидал, что региональные лидеры продемонстрируют свою лояльность, почитая военные усилия Советского Союза.

За этим пренебрежением последовал более прямой и публичный резонанс в июне 2022 года. Выступая вместе с Путиным на крупном ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет идентифицировать Оккупированные Россией регионы Украины.

Возможно, самым ярким свидетельством общественной поддержки Украины в Казахстане является «Юрта непобедима«, которая за последние месяцы увидела ряд традиционных казахских палаток, установленных в украинских городах и поселках, чтобы помочь украинцам справиться с перебоями в подаче электроэнергии, вызванными российскими бомбардировками гражданской инфраструктуры страны.

Юртовая инициатива, организованная казахстанским бизнес-сообществом и поддержанная на частные пожертвования, пользовалась большой популярностью среди украинцев и вызвала возмущение в России. Однако попытки Кремля получить официальный ответ казахстанских властей оказались тщетными. Вежливо отказатьсяПресс-секретарь МИД Казахстана Ибек Самадъяров заявил, что «объяснять нечего».

Нетрудно представить, почему появление «неукротимых палаток» по всей Украине так задело Россию. Управляемые активистами, которые предлагают бесплатное электричество и интернет вместе с горячими напитками, палатки являются гуманитарным ответом на жестокость жестокого вторжения России. В самом прямом смысле эти традиционные казахские жилища служат символами постколониальной солидарности между Казахстаном и Украиной.

Евразийский центр События

Недовольство России решительным ответом Казахстана на вторжение в Украину привело к атакам на Казахстан со стороны российских официальных лиц и в подконтрольном Кремлю информационном пространстве страны. С самого начала вторжения эксперты на печально известных подстрекательских политических ток-шоу России начали рассуждать о возможности будущей военной интервенции России в Казахстане. В ноябрьском выпуске ежедневной программы видного защитника режима Владимира Соловьева в ноябре 2022 года один из комментаторов заявил: «Следующая проблема – Казахстан. Далее он заявил, что «там могут начаться такие же нацистские операции, как и на Украине».

Этим провокационным заявлениям вторил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, который предупрежден В декабре 2022 года в Казахстане стали более очевидными «ультранационалистические тенденции», прежде чем указать, что Россия готова «помочь» казахстанским властям в решении этой проблемы.

Комментарии российского посла были особенно провокационными, поскольку они точно отражали язык, который Кремль использует для оправдания вторжения в Украину. Это сыграло на давних страхах казахстанцев, что Москва может попытаться использовать в своих интересах присутствие многочисленного этнического русского меньшинства в Казахстане, которое сосредоточено в северных регионах страны, граничащих с Российской Федерацией.

Инсинуации о том, что живущие в Казахстане русские каким-то образом угнетены, вызвали острую реакцию многих казахов, гордящихся своим толерантным отношением к России и уважительным отношением к общему наследию имперского прошлого.

В отличие от других постсоветских стран, русский язык сегодня остается в Казахстане официальным языком. Страна также приняла сотни тысяч россиян. бежать упаковка В российской армии в конце 2022 года. Критики говорят, что такое доброжелательное отношение высмеивает утверждения кремлевской пропаганды о растущей волне русофобии в Казахстане сегодня.

В прошлом году произошли исторические сдвиги в пристрастиях и отношениях на всем постсоветском пространстве. Героическая битва Украины против российского империализма побудила страны региона усомниться в характере своих отношений с Кремлем и искать геополитические альтернативы, способные противостоять российскому влиянию.

В Казахстане вторжение усилило антиимпериалистические настроения и усилило существующие процессы деколонизации. Похоже, что эти тенденции получат дальнейшее развитие в 2023 году. Одна только география диктует, что Казахстан не может реально надеяться разорвать все связи с Россией, но никуда не деться от того факта, что полномасштабное вторжение в Украину серьезно подорвало влияние России в стране, где все пути Ведут сразу в Москву.

Камила Оезова — аналитик-исследователь, специализирующийся на геополитических и климатических проблемах в Евразии. Вы можете найти ее в Твиттере @KAuyezova.

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Фото: Во Львове открыли специальную казахскую «юрту непобедимых» для помощи пострадавшим от войны России на Украине. (Львовская областная государственная администрация через Reuters Connect)