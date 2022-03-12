Российское вторжение в Украину: список основных событий с 17-го дня | военные новости между россией и украиной

Поскольку русско-украинская война вступает в свой 17-й день, мы рассмотрим ключевые события.
Это основные события субботы, 12 марта. Получить последние обновления здесь
Боевые действия и эвакуация
- Правители двух украинских областей, Киевской и Донецкой, говорят, что российские атаки продолжаются в районах, где Украина пытается эвакуировать людей и доставить помощь через гуманитарные коридоры.
мародерство в мариуполе
- Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что люди, застрявшие в осажденном южном городе Мариуполь, были в отчаянии, добавив: «Поступают сообщения о мародерстве и ожесточенных столкновениях между гражданскими лицами из-за немногочисленных предметов первой необходимости в городе».
Зеленский: Украина находится на переломном этапе
- Президент Украины заявил, что его страна «достигла стратегического поворотного момента» в войне с Россией. «Сколько дней нам еще понадобится, чтобы освободить нашу землю, сказать невозможно, но можно сказать, что будем», — заявил Владимир Зеленский в видеоклипе из Киева. «Мы уже идем к нашей цели, к нашей победе».
«Гуманитарная катастрофа» в Мариуполе
- Украинские власти предупреждают о гуманитарной катастрофе в Мариуполе, который осажден российскими войсками и отрезан от доставки продуктов питания и медикаментов. Неоднократные попытки доставить припасы и эвакуировать мирных жителей из Мариуполя были сорваны беспощадным огнем России, а Москва обвиняет украинцев в нарушении режима прекращения огня. По словам мэра Мариуполя, в результате 12-дневного наступления погибло более 1500 человек.
Украина заявила, что российские войска взорвали мечеть в Мариуполе
- В МИД Украины заявили, что российские войска разбомбили мечеть в Мариуполе, где укрылись более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции. О том, есть ли убитые или раненые, не сообщается. Москва отрицала нанесение ударов по гражданским районам в ходе так называемой «специальной военной операции» на Украине.
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YouTube заблокировал доступ к российским государственным СМИ
- Компания заявила, что YouTube заблокировал доступ по всему миру к каналам, связанным с финансируемыми государством российскими СМИ, сославшись на политику, которая блокирует контент, который отрицает, преуменьшает или преуменьшает хорошо задокументированные «насильственные события». Самый широко используемый в мире сервис потокового видео заявляет, что вторжение России в Украину теперь подпадает под политику в отношении событий с применением насилия, и оскорбительные материалы будут удалены.
Санкции угрожают космической станции: Роскосмос
- Глава российского космического агентства «Роскосмос» предупредил, что западные санкции против России могут привести к крушению Международной космической станции, и призвал отменить карательные меры. По данным агентства, санкции могут нарушить работу российских кораблей, обслуживающих Международную космическую станцию.
Российский закон о СМИ равнозначен «блокировке» информации
- Независимые эксперты ООН заявили, что российский закон, наделяющий Москву более широкими полномочиями по пресечению независимой журналистики, ставит Россию под «полное закрытие информации» о войне на Украине. Москва заблокировала Facebook и другие веб-сайты и приняла закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за умышленное распространение «ложных» новостей об вооруженных силах.
Великобритания заявила, что Россия атаковала города на западе Украины
- Великобритания заявляет, что за последние 24 часа Россия нанесла удары по городам Луцк и Ивано-Франковск на западе Украины. В сообщении министерства обороны Великобритании, размещенном в Twitter, говорится, что российская тактическая авиация, поддерживающая наступление сухопутных войск, в первую очередь зависит от «тупых» неуправляемых боеприпасов.
Блинкен и Кулеба обеспокоены российскими «кампаниями по дезинформации»
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и его украинский коллега Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора выразили озабоченность по поводу российских «кампаний по дезинформации», сообщил Госдепартамент США. Дипломаты выступили через несколько часов после того, как Совет Безопасности ООН собрался по просьбе Москвы для рассмотрения обвинений России в том, что Украина разрабатывает программу биологического оружия, которые Вашингтон отверг.
Международный уголовный суд открывает онлайн-портал для сбора доказательств по России
- Прокурор Международного уголовного суда открыл онлайн-портал для сбора доказательств военных преступлений в Украине. Прокурор Карим А. говорит: а. Хан сказал, что он «внимательно следит за чрезвычайно тревожными событиями в боевых действиях» после недавних сообщений о нападениях России на больницы и другую гражданскую инфраструктуру.
Денежные переводы из-за рубежа будут выплачиваться в рублях только в России
- Центральный банк заявляет, что россиянам, получающим денежные переводы от иностранных банков, будет разрешено снимать деньги только в рублях в последний раз, чтобы приспособиться к западным санкциям. Банк сообщает, что новая временная мера вступит в силу в субботу. Срок годности не упоминался.
США вводят дополнительные санкции в отношении ближайшего окружения Путина
- Соединенные Штаты объявили о дальнейших санкциях против членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина, а также олигархов и других лиц, поддержавших российское вторжение в Украину. Минфин сообщает, что под санкции попали трое членов семьи официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, а также совет директоров находящегося под санкциями банка ВТБ.
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