Российское вторжение подчеркивает прогресс Украины в государственном строительстве

Украина добилась огромного прогресса за три десятилетия своего существования в качестве независимого государства. Удивительно устойчивая реакция страны на вторжение России в последние месяцы подчеркивает, насколько далеко Украина ушла от бурных первых лет постсоветской эры.

События будут в центре внимания, когда 24 августа украинцы отметят тридцать одну годовщину независимости, то есть шесть месяцев с начала войны. Как человек, которому посчастливилось стать свидетелем пути государственного строительства Украины после последних лет существования Советского Союза, я могу засвидетельствовать произошедшие замечательные преобразования.

Впервые я посетил Киев в июне 1985 года, когда присутствовал на экономической конференции, проходившей в Планово-экономическом институте Госплана. Академиков во главе с Александром Емельяновым, самым марксистско-ленинским экономистом, которого я встречал в Советском Союзе, я встречал немного. Даже тогда Украина кажется чище и организованнее, чем Москва. Меня также поразило, что это очень зеленый город.

За неделю до августовского переворота в Москве в 1991 году Джордж Сорос попросил меня и моего покойного друга профессора Оле Гаврилишина провести неделю в Киеве, чтобы встретиться со всеми политиками в области экономики. Я был потрясен тем, что услышал. Мы снова встретились с Эмилиано, который теперь был главным экономическим советником лидера советской Украины Леонида Кравчука. Я не уверен, потому что он не понимает, что такое рыночная экономика.

Мы поговорили с несколькими людьми в Киеве. Их доминирующее мнение состоит в том, что Россия является единственной реальной экономической проблемой Украины. Если Украина сможет разорвать связи с Россией, экономические проблемы страны будут решены. Никто, казалось, не интересовался деталями маркетизации, либерализации и приватизации, кроме младшего экономиста из политической партии «Демократическая ладья», который неплохо разбирался в экономике и даже говорил по-английски. В депрессии я поехал в Швецию через Россию за день до московского переворота. Очень патриотичный украинец, Оле Гаврилишин хотел сделать все возможное и работал заместителем министра финансов в Украине.

Летом 1993 года я неохотно поехал на Всемирный экономический форум в Киев. Украина не имеет экономической политики. Дефицит был разрушительным, и страна переживала разрушительно высокую инфляцию в 10 000 процентов. Большинство из них даже не пришли на мероприятие, как было объявлено, потому что тогдашние министры правительства ясно знали, что они заблудились. Некоторые иностранцы были удивлены, но не я. Это была самая низкая точка. Что-то явно нужно менять.

В июле 1994 года Леонид Кучма был избран президентом. Мне понравилось то, что я увидел. Кучма говорил прямо и казался серьезным. Я связался с Соросом и сказал ему, что буду рад работать с Кучмой. Через несколько дней Сорос позвонил мне и сказал, что у него назначена встреча с Кучмой. Хочу ли я пойти вместе? Конечно, сказал я ему. С Кучмой мы познакомились в Киеве. Сорос предложил свои услуги. Кучма ответил: «Я готов». Затем Сорос сказал мне: «Делай, что тебе нужно. Я заплачу.»

Я предвидел такую ​​реакцию и подготовил команду, которая должна была вылететь через три дня. После восьми недель напряженной работы новое украинское правительство завершило свою первую программу МВФ, быстро решив проблему гиперинфляции. Помимо Кучмы, нашими крупнейшими сотрудниками в украинском правительстве являются министр экономики Роман Шбек и председатель НБУ Виктор Ющенко. Наша группа расширилась до 27 человек, в основном замечательных молодых украинцев. К сожалению, осень 1994 года была звездным часом. В конце 1997 года мы тихо ушли.

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В декабре 2004 года я танцевала на улицах Киева с миллионом украинцев, когда страна переживала поворотный момент в своей современной истории во время Оранжевой революции. После этого важного геополитического поворотного момента для Украины и всего постсоветского региона я вместе с профессором Александром Баскаваром стал сопредседателем Комиссии по предложениям реформ, поддерживаемой ООН.

Оглядываясь назад, я все еще горжусь отчетом, который мы подготовили. Мы всячески поощряли это, но единственным членом нового пост-оранжевого правительства был министр финансов Виктор Бинченич. Другие высокопоставленные политики были заинтересованы только в том, чтобы стать премьер-министром. Будущий мэр Киева Леонид Черновецкий сказал мне: «Вы не понимаете? Все они победители. Почему они должны кого-то слушать?» Как же он был прав.

Главной проблемой после Оранжевой революции был хаос в самом разгаре, но было и много других проблем. ЕС не играет реальной роли и не дает ощущения направления. Количество пожилых украинцев, говоривших по-английски и имеющих международный опыт, было небольшим. Экономическая идеология часто отсутствует. Кое-кто наверху хотел подняться лично. Кроме того, все было очень легко. Оранжевая революция протекала тихо, как в сказке. В 2003 году экономический рост Украины составил 12 процентов. Чего переживать?

Несмотря на политические разочарования, последовавшие за восстанием 2004 года, оно остается самым значительным событием в национальной истории Украины. Самым важным долгосрочным преимуществом Оранжевой революции было сильное и энергичное гражданское общество. Это оказало глубокое влияние на последующий прогресс украинского государственного строительства.

Оранжевая революция положила конец цензуре центрального правительства в кремлевском стиле и открыла новую эру свободы СМИ. Украинский медиа-ландшафт все еще далек от идеального и продолжает страдать от чрезмерного олигархического влияния, но сменявшие друг друга украинские правительства не смогли восстановить контроль, который осуществлялся властями до Оранжевой революции.

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Десять лет спустя миллионы украинцев снова вышли на улицы, чтобы защитить свое демократическое будущее. Хотя Революция достоинства 2014 года, возможно, внешне напоминала Оранжевую революцию, она оказалась более жестоким конфликтом, который в конечном итоге вызвал прямое военное вмешательство России.

Российское вторжение вызвало тяжелый экономический кризис в первой половине 2014 года. К счастью, сейчас в Украине много человеческого капитала, много молодежи, получившей прекрасное образование за границей. Это резко контрастирует с ситуацией в начале 1990-х или даже в 2004 году, когда нехватка украинцев с международным опытом мешала усилиям страны по проведению реформ и прогрессу.

Украина смогла подписать соглашение об ассоциации с ЕС, которое обеспечило доступ к более широкому европейскому рынку и подробную дорожную карту дальнейших реформ. Способные и сильные реформаторы были приглашены в правительство, и было принято много хороших законов о реформах. Процесс был преждевременно свернут в 2016 году, а затем ненадолго возобновлен в 2019 году. Несмотря на несколько неудач, общее направление к большей прозрачности и евроатлантической интеграции было очевидным.

Последние восемь лет российской агрессии против Украины помогли определить украинскую нацию. Это стало очевидным уже после военного вмешательства России на востоке Украины после аннексии Крыма в 2014 году. Консолидация украинской национальной идентичности еще больше усилилась за последние шесть месяцев, с тех пор как в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России.

Сегодня украинская нация знает, что она часть Европы. Большинство украинцев хотят вступить и в ЕС, и в НАТО. Это также указывает на то, что украинское общество готово к реализации важных судебных реформ, которых до сих пор не было.

Есть экзистенциальные вызовы. Украине еще нужно победить российскую агрессию и выиграть войну. Это далеко не точно. Тем не менее, поскольку в этом месяце Украина приближается к своей тридцать первой годовщине независимости, она сильнее и сплоченнее, чем многие в начале 1990-х годов, осмеливаясь верить и готовясь к экономическому взлету, если она сможет обеспечить прочный мир.

Андерс Ослунд — автор книги «Российский клановый капитализм: путь от рыночной экономики к клептократии».

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На фото: украинцы протестуют против российского вторжения. 25 июня 2022 года. (Фото Артура Видака/NurPhoto)