Российское вторжение: просроченная партия кукурузы из Украины ждет нового покупателя

Журналист наблюдает, как балкер Razoni отправляется в путь из порта Одессы, Украина, в прошлый понедельник. фото / АП

По данным надзорного органа ООН, первое судно с зерном, отплывающее из Украины после российского вторжения, застряло у берегов Турции после того, как первоначальный покупатель груза отказался от доставки.

Открытие Черноморского пути.

Неудача подчеркивает трудности с перевалкой зерна и ослабление глобального продовольственного кризиса, вызванного российской морской блокадой портов Украины на Черном море.

Razzoni, загруженный 26 000 тонн кукурузы, был первым судном, которое проверило открытие маршрута на прошлой неделе после подписания соглашения между Украиной и Россией.

Груз Razzoni перепродается, что объясняет, почему он был «пришвартован у южного побережья Турции и ожидает указаний относительно нового пункта назначения», по данным комиссии под руководством ООН, наблюдающей за зерновой сделкой между Россией и Украиной.

Судовой экспедитор в Триполи сообщил, что первый покупатель партии в Ливане отказался от зерна из-за проблем с качеством.

Другой агент, базирующийся в Турции, сейчас ожидает инструкций по отправке. «Мы не знаем, что произойдет», — сказал он.

Агенты не назвали владельца груза.

Организация Объединенных Наций подчеркнула, что товары обычно перевозятся во время поездки. Тем не менее, тот факт, что судно, которому пристально следят, не смог завершить свой рейс, подчеркивает проблемы, стоящие перед международными организациями и торговцами зерном в попытке смягчить растущий продовольственный кризис и нормализовать торговлю на товарных рынках.

Отказ Разони от груза вызывает вопросы о состоянии зерна, загруженного на суда в украинских портах, когда в феврале Россия начала вторжение в Украину.

Объединенный координационный центр под эгидой ООН заявил, что его инспекторы проверили, не перевозил ли судно, вышедшее из Одессы 1 августа, какой-либо несанкционированный экипаж или груз. «Мы не участвуем в проведении проверок продуктов питания. Это не является частью соглашения», — сказала она.

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Певдены вышли 12 судов с более чем 370 тысячами тонн продовольственных товаров, в том числе кукурузы, подсолнечной муки и масла.

Ни одно из судов не было застраховано консорциумом Lloyd, который согласился застраховать груз на судах, действующих в рамках соглашения при посредничестве ООН, хотя страховщики считают, что у них есть некоторое покрытие ответственности. Страховые компании внимательно следят за этим, чтобы оценить, является ли жизнеспособным расширение экспортного покрытия.

«Подробности о контроле качества, по понятным причинам, неясны, но покупатель в Ливане отказался от партии Rozzoni, поэтому, вероятно, могут возникнуть некоторые другие проблемы, особенно в отношении несвежего зерна, которое следует считать просроченным грузом», — сказал Нил Робертс, начальник военно-морского флота. и воздух. В Ассоциации рынка Ллойда.

«На данный момент хорошая новость заключается в том, что некоторые корабли ушли, а экспорт некоторых видов зерна возобновился, но на балансе все еще много».

В то время как целью Соглашения о зерновом коридоре является снижение уровня продовольственной безопасности во всем мире и содействие предотвращению глобального голода путем облегчения экспорта украинского зерна и удобрений, Объединенный координационный комитет заявил, что приоритет отдается отправлению судов, которые были готовы покинуть Украину, чтобы освободить место для прибывающих корабли и помогите очистить зернохранилища.

На этой неделе два корабля достигли украинских вод, хотя, по данным Морской фрахтовой платформы, на данный момент в расписании нет других двух судов.

Объединенный координационный комитет заявил, что еще слишком рано оценивать влияние открытия Черного моря на мировые рынки продуктов питания. Он добавил, что когда операции будут завершены и введены в эксплуатацию, экспорт может достичь от двух до пяти миллионов тонн в течение 120-дневного срока действия инициативы.

«Все стороны в Совместном координационном центре осознали, что это гуманитарная инициатива, и работают над достижением этой цели», — говорится в заявлении. «Но в то же время мы не сможем доминировать в коммерческом мире».

Написано Эмико Тразоно и Яном Смитом в Лондоне, Самером Аль-Атрашем в Дубае.

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