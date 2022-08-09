Economy

Российское вторжение: просроченная партия кукурузы из Украины ждет нового покупателя

10 августа, 2022
Marfa Fedoroa
Бизнес

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Журналист наблюдает, как балкер Razoni отправляется в путь из порта Одессы, Украина, в прошлый понедельник. фото / АП

По данным надзорного органа ООН, первое судно с зерном, отплывающее из Украины после российского вторжения, застряло у берегов Турции после того, как первоначальный покупатель груза отказался от доставки.

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