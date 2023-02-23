Российское вторжение — это «оскорбление», как заявил Генсек ООН на заседании Генассамблеи по Украине Объединенные Нации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил вторжение России в Украину как «оскорбление нашей коллективной совести», поскольку Генеральная Ассамблея, состоящая из 193 членов, собирается перед голосованием, которое, по словам Соединенных Штатов, «запишет историю».

Выступая в среду на специальном заседании Генассамблеи, Гутерриш назвал годовщину теракта в Москве «мрачной вехой для народа Украины и международного сообщества».

Пока на Украине бушуют боевые действия, Генеральная Ассамблея обсудила предложение, поддержанное Киевом и его союзниками, призывающее к «справедливому и прочному миру».

Хотя мера была не такой жесткой, как настаивала Украина, Киев надеется, что большинство стран ООН поддержат необязательную резолюцию, чтобы продемонстрировать, что она пользуется поддержкой мирового сообщества.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что резолюция призывает государства-члены поддержать дипломатию и всеобъемлющий и прочный мир в Украине.

Это голосование войдет в историю. «Мы увидим позицию всех стран по вопросу мира в Украине», — сказала она.

Около 60 стран спонсируются Точностьв котором подчеркивается «необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН».

Он подтверждает «приверженность ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины» и призывает к немедленному прекращению боевых действий.

Россия также требует «немедленного, полного и безоговорочного вывода всех своих вооруженных сил с территории Украины».

В своем вступительном слове Гутерриш подчеркнул влияние российского вторжения на мир. Он отметил, что это привело к появлению восьми миллионов беженцев и нанесло ущерб глобальным поставкам продовольствия и энергии в странах, удаленных от зоны боевых действий.

С новой резолюцией Киев надеется заручиться поддержкой не меньшего числа стран, чем в октябре, когда 143 страны проголосовали за осуждение объявленной Россией аннексии нескольких украинских земель.

Китай, Индия и более 30 других стран воздержались на предыдущем голосовании в ООН в поддержку Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил делегатам, что они переживают «решающий момент».

Грань между добром и злом в новейшей истории не была столь четкой. Одна страна просто хочет жить. «Другой хочет убивать и разрушать», — сказал он.

Планируется, что более 80 стран выступят перед Генеральной Ассамблеей, которая, как ожидается, проголосует за проект резолюции по Украине в четверг или пятницу.

Когда начались дебаты, представитель России в ООН Василий Небензя назвал Украину «неонацкой» и обвинил Запад в том, что он приносит в жертву страну и развивающийся мир в своем стремлении победить Россию.

«Они готовы ввергнуть весь мир в пучину войны», — сказал Небензя, добавив, что США и их союзники хотят упрочить свою «гегемонию».

Но глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отказался.

Я хочу подчеркнуть: эта война не является «европейским вопросом», как сказал Боррелл Генеральной Ассамблее, речь идет не о «Западе против России».

«Нет, — сказал он, — эта незаконная война касается всех: Севера, Юга, Востока и Запада».

Генеральная Ассамблея была в центре внимания работы ООН по Украине, где Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, был парализован правом вето, наложенным Россией как постоянным членом, а также США, Китаем, Францией и Великобританией.

Совет Безопасности провел десятки заседаний по Украине в прошлом году и снова обсудит войну в пятницу на заседании кабинета, в котором, как ожидается, примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен. Дипломаты говорят, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не приедет.

AFP и Reuters внесли свой вклад в этот отчет