Пропагандистская война с допингом



Истерия на российском государственном телевидении вышла на новый уровень.

«Европа, ты должна понять одно: она развяжет ядерную войну! Да — будет ядерная война» Кричал Комментировал камеру государственного канала Россия-1 на этой неделе.

Миллионы могли слышать разглагольствования, в которых профессор политологии Сергей Михеев утверждал, что Запад готовится к большой войне и не оставил России иного выбора, кроме как пойти на ядерную атаку.

Такого афериста, как Михеев, легко не заметить, но Карл Бильдт, бывший министр иностранных дел Швеции, спорит Что мы больше не можем игнорировать то, что происходит на российском телевидении.

Историк Тимоти Гартон Эш соглашается. Он утверждает, что внимание к тому, что идет по российскому телевидению и что говорят внутренней аудитории, является ключом к пониманию масштаба и характера угрозы, которую Путин представляет миру.

русская армия стремиться Слабая и униженная на Украине, но дома кремлевская пропагандистская машина была поставлена ​​на стероиды: закрыты независимые каналы и главные государственные телеканалы замена (Ссылка на русском языке) Все развлекательные передачи с политическими ток-шоу на тему «Длительность боевой операции».

После запрета использования слова «война» в отношении Украины российское телевидение транслирует беспрецедентное количество военной пропаганды, и все во имя «денацификации» — не только Украины.

«Мужественные поляки, через 30 секунд от Варшавы ничего не останется», — кричал Михеев в камеры. Через два дня передовица в «Правде». названный О «денацификации» «гиены Европы»: Польша.

«Конечно, нам следует быть осторожными в крайних сравнениях с Адольфом Гитлером, но впервые я чувствую себя комфортно, делая это», — сказал мне Гартон Эш. «Если бы вы читали книгу «Майн кампф» и относились к ней серьезно, вас бы предупредили».

Сапоги Русский мир солдатики

Но является ли российское государственное телевидение Владимира Путина моей борьбой?

Понятие «Русский мир» (российский ученый) ближе всего Владимиру Путину к идеологии. Сергей Михеев, который сейчас призывает к ядерной войне с Европой, проповедовал это годами.

Для большинства людей на Западе Михеев — малоизвестная фигура, затмеваемая первоклассными защитниками, такими как Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и Дмитрий Кислев, которые годами сеяли ненависть к Западу против миллионов россиян. Но именно на таких людей, как Михеев, солдат путинской пропаганды, опирался Кремль в распространении сообщений «Русского мира».

«Русский мир» — это не догма и даже не интеллектуальная конструкция. Это скорее псевдоидеология, утверждающая, что все русскоязычные должны объединиться, потому что у них более высокая культура, чем у Запада. «Доказательство» этого превосходства заключается, прежде всего, в приверженности России традиционной семье и ее агрессивном неприятии всего, что от нее отклоняется.

В течение многих лет Украина была важнейшим рубежом Русского мира. Его сторонники, в том числе и сам Владимир Путин, выступают в роли защитников традиционных ценностей. Они организовали жестокую кампанию против прав ЛГБТК, которая появилась на российском телевидении, чтобы доказать, что мужчины должны иметь право жестоко обращаться со своими женами, и утверждали, что гомосексуальные подростки должны быть «перевоспитаны» и что гендерная изменчивость является одним из самых больших рисков человечества. В конце концов они изменили российское законодательство, чтобы запретить так называемую «гей-пропаганду».

В 2021 году Владимир Путин опубликовано В длинной статье под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» ставилась под сомнение законность границ Украины. Отреагировал экс-президент Украины Петр Порошенко. Уравнение Статья в «Майн кампф», потому что он «готовил русский народ к агрессии».

Но на самом деле именно этим и занималось российское телевидение на протяжении многих лет. Михеев, самопровозглашенный шовинист, был одним из многих бойцов пропаганды, оправдывавших ненависть к Западу во имя традиционных ценностей и выступавших за территориальную экспансию во имя воссоединения русскоязычных. Печально известная статья о Путине просто подвела итог.

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В то время как российскому телевидению продолжали промывать мозги, Запад годами с тревогой пытался проникнуть в голову Владимира Путина: от Джорджа Буша-младшего, который казаться В его душе бесконечные статьи Психоанализ Современный царь России.

Вместо этого они должны были смотреть только российское телевидение? «Конечно, — говорит Тимоти Гартон Эш. «Мы просто не видели того, что было перед нашими глазами, и не слышали того, что было перед нашими ушами».

Для миллионов людей, проживающих в Украине, страна запрещенный И российское телевидение потратило годы Предупреждение Запад о своих опасностях, теперь уже слишком поздно. Ненавистнические высказывания распространились по телевидению, разрушая города и жизни, убивая детей и заставляя миллионы людей бежать.

А как насчет этих странных новых ядерных угроз, которые выплескиваются по российскому государственному телевидению? Может тоже сбыться?

«Есть много оппортунистов, которые понимают, что Кремль хочет, чтобы они были поджигателями войны», — говорит российский журналист Алексей Ковалев. Но он добавляет, что, поскольку «Путин очень отчужден и так высоко ценит свою собственную пропаганду», эти диковинные заявления заслуживают внимания.

Как и многие (включая меня), Ковалев, бывший редактор CUDA и редактор-расследователь рижского отдела новостей «Медузы», не верил, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину во имя защиты путинского «русского мира». Пропагандистская машина создавалась годами.

Теперь, когда сам аппарат набирает обороты и уделяет ненавистнической риторике больше времени в эфире, чем когда-либо прежде, кремлевские оппортунисты и стратеги питаются друг другом так, как никогда раньше. Не все, что вы слышите по российскому государственному телевидению, является посланием Кремля, но все это опасно, потому что в России уже не ясно, кто на кого влияет.

Тенденции, которые мы наблюдаем:

За пределами западного пузыря: На протяжении всего вторжения витала мысль о том, как Украина выиграет информационную войну. «Я не уверен, что эти идеи действительно верны», — сказал на этой неделе репортеру Изобель Кокрелл наблюдатель за дезинформацией Карл Миллер. «Есть целый мир, с которым Россия может играть». 2 марта обширная сеть из тысяч иностранных аккаунтов в социальных сетях в Африке и Азии запустила хэштег #IStandWithPutin. Миллер охарактеризовал это как «явно неоригинальную и скоординированную» деятельность, движимую множеством аккаунтов — некоторые явно — которые обычно твитят в поддержку БДП, Имрана Хана или Джейкоба Зумы и многих других. Внезапно эта, казалось бы, разношерстная группа аккаунтов начала симфоническим хором твитить в поддержку другого лидера — Владимира Путина. Когда Миллер узнал об этом 2 марта, он сказал, что был «очень удивлен, что Twitter отказывается от этой тенденции». И хотя это показывает, что русский роман набирает обороты в онлайн-пространстве за пределами Запада, важно, чтобы мы не использовали этот хэштег в качестве ориентира для реального общественного мнения в этих странах.

История, которую исследует Изобель, может указывать на то, что в настоящее время российская информация не имеет особого отношения к победе над западным нарративом. Но создатели этого видео, Повышение По подсчетам российского посольства, он, кажется, отчаянно любит русских. Он использует любимый инструмент Интернета — милого щенка, чтобы завоевать ваши сердца и умы. это работает? будет приговор.