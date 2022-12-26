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Сюжет: Украинцы сотворят свое собственное рождественское чудо, говорит президент Владимир Зеленский, не приехав, несмотря на российские атаки, которые погрузили миллионы людей во тьму. Большинство украинцев — православные христиане, которые празднуют Рождество в начале января… но некоторые празднуют Рождество в декабре, как это собрание на мессе в Харькове в воскресенье (25 февраля), в которой участвовало много солдат, таких как Руслан. «Этот год особенно важная дата, потому что сейчас, к сожалению, идет война. И мы, каждый боец, хотим увидеть свою семью, но эта возможность очень ограничена. И тяжело, тяжело понять, что ты праздновать где-то под бомбами, а не дома Между тем президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры со всеми сторонами, вовлеченными в войну, и что это Киев и его западные покровители отказались от переговоров. Вторжение России в Украину спровоцировало самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, в результате которого погибли десятки тысяч человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Недавно его освободили украинские войска, по меньшей мере 10 человек были убиты и 58 ранены, что Киев назвал умышленным убийством ради развлечения. Москва обвинила Украину в организации атаки, советник Зеленского сказал, что Путин должен вернуться к реальности и признать, что это Россия не будет вести переговоры, а Путин сказал, что Россия действует в «правильном направлении» и в своих национальных интересах, потому что Запад, во главе с США, пытался разделить Россию на части. Вашингтон отрицает, что планирует крах России, а директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в интервью, опубликованном в этом месяце, что агентство считает, что Россия еще не серьезно настроена на настоящие переговоры о прекращении войны.