Российское грузовое судно приземлилось в аэропорту Окленда со спутником, отправленным в Rocket Lab

Грузовой самолет Ильюшин Ил-76 заходит на посадку в международном аэропорту Окленда в четверг.

Огромный грузовой корабль советских времен приземлился в Окленде в ночь на четверг со спутником, предназначенным для запуска на орбиту новозеландской космической компанией Rocket Lab.

Самолет Ил-76, принадлежащий российской чартерной авиакомпании «Волга-Днепр», приземлился в международном аэропорту Окленда незадолго до 20:00.

Аэропорт Окленда сообщил в сообщении в социальной сети, что он был рад приветствовать «необычного посетителя», в «стеклянном подбородке» которого находится навигатор.

Четырехмоторный самолет, спроектированный в конце 1960-х годов, имеет размах крыла 50 метров, может перевозить до 50 тонн груза и имеет максимальный объем 230 кубических метров.

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Сайт воздушного движения Flightradar24 говорит, в то время как более известный шестимоторный Антонов привлекает много внимания, Ильюшин Ил-76 был «невоспетым героем логистики».

Он до сих пор используется рядом операторов для гражданских грузовых миссий и популярен в военно-воздушных силах.

АЭРОПОРТ ОКЛЕНД/Прилагается Самолет прибыл из Токио через Кэрнс.

Представитель Rocket Lab заявила, что самолет перевозил «спутник-радар с синтезированной апертурой» для японской компании по наблюдению за Землей Synspective для одной из предстоящих миссий Rocket Lab.

Спутник способен передавать из космоса изображения, способные обнаруживать изменения поверхности Земли на миллиметровом уровне, независимо от погодных условий и в любое время дня и ночи.

По ее словам, ранее Rocket Lab запустила спутник для Synspective в декабре 2020 года.

Самолет прибыл из Токио через Кэрнс и должен вылететь из Окленда в 20:00 в пятницу.

Его прибытие происходит в период повышенной напряженности на границе с Украиной, где Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих, что усиливает опасения по поводу вторжения.

Ранее на этой неделе премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что в случае действий России на Украине, которые Новая Зеландия считает нарушением суверенитета Украины, правительство может принять меры, например, в отношении помощи, программ развития и возможности путешествовать. в Новую Зеландию.

Хейден Поттер/Прилагается Грузовой самолет Ильюшин Ил-76 должен вылететь из Окленда в пятницу в 20:00.

Представитель Управления гражданской авиации заявил, что если бы Ильюшин Ил-76 был государственным самолетом, ему потребовалось бы государственное разрешение правительства на посадку в Новой Зеландии.

По его словам, грузовой самолет, эксплуатируемый гражданской компанией в Новой Зеландии, был бы «абсолютно нормальным».

Представитель Airways заявила, что эксплуатант воздушного судна должен обеспечить соблюдение всех новозеландских и международных правил и законов.

Экспедитор Вещи сказал, что аренда такого самолета может стоить более 1 миллиона долларов.