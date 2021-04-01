Российское законодательство требует, чтобы на смарт-устройства была предварительно установлена ​​местная программа

МОСКВА (Рейтер) – Смартфоны, компьютеры и другие интеллектуальные устройства, приобретенные в России, должны быть предварительно установлены с российским программным обеспечением после того, как закон вступит в силу в четверг, чтобы помочь российским ИТ-компаниям конкурировать со своими зарубежными коллегами.

Москва пытается укрепить свой контроль над Интернетом и снизить зависимость от иностранных компаний и стран. В разработке находится ряд дополнительных предложений, от принуждения иностранных компаний к открытию офисов на территории России до налоговых льгот для российских ИТ-компаний.

Одним из потенциальных препятствий для введения закона стала реакция американского технологического гиганта Apple, которая замедлилась, прежде чем в прошлом месяце согласилась предложить пользователям возможность устанавливать российское программное обеспечение во время настройки iPhone.

Законодательство стало называться в России в просторечии как «Закон против Apple».

Apple заявила, что представит ряд приложений от российских разработчиков как часть экранов активации для новых устройств. Он заявил, что намерен соблюдать новый российский закон, но указал, что все приложения проверяются на соответствие стандартам Apple в отношении конфиденциальности, безопасности и контента.

Министерство цифровых технологий России заявило, что закон распространяется на смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры, ноутбуки и компьютеры, произведенные после 1 апреля.

«Российские приложения из меню предустановки следует разместить рядом с другими программами той же категории: они оба находятся в одной категории рядом друг с другом на одном экране устройства».

Приложения, включенные в список, включают интернет-браузеры, поисковые системы, поставщиков карт и навигации, а также приложения для использования платежной системы «Мир», ответа России на Visa и Mastercard, согласно постановлению правительства, опубликованному в ноябре.

Вице-премьер Дмитрий Чернищенко заявил на встрече с представителями ИТ-индустрии в прошлом месяце, что ИТ-отрасль в России имеет возможность и потенциал стать «локомотивом в процессе модернизации страны».

История продолжается

Он добавил, что в правительстве обсуждается второй пакет из более чем 60 мер поддержки отрасли.

На рынке мобильных телефонов в России доминируют иностранные компании, такие как Apple, Samsung и Huawei.

Российские ИТ-гиганты Яндекс, доминирующие в поисковой сети, и Mail.Ru, похоже, лучше всего воспользуются этим преимуществом.

(Подготовлено Александром Марроу; Дополнительный отчет Стивена Неллиса в Сан-Франциско; Редакция Уильяма Маклина)