ТАСС недавно объявил, что он подписал соглашение с российской космической компанией Роскосмос и выбрал космонавта Александра Мисоркина в качестве репортера, ответственного за репортаж о повседневной жизни космической станции. Среди других достижений Мысоркин был также командиром Международной космической станции в 54-й экспедиции. Это был 54-й полет на Международной космической станции, который проходил с декабря 2017 года по февраль 2018 года.

Как заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, на сегодняшний день информационное агентство присутствует на всей территории России и еще в 60 странах мира и планирует продолжить свое развитие. Утверждая, что в настоящее время он ограничен только нашей планетой, ТАСС нацелился на космическое пространство для своей новостной экспансии.

Мисуркин будет запущен в космос 8 декабря на корабле «Союз МС-20». Его будут сопровождать японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Юдзу Хирано. Российский космонавт будет отвечать за создание забавных новостей и потрясающих снимков с орбиты.

Задача информационного агентства будет заключаться в распространении российской активности в космосе, и Господь знает, что с их стороны много действий. Всего несколько дней назад Россия попала в заголовки газет, когда на орбите взорвался один из ее неработающих спутников, Космос-1408. Он использовал ракету прямой наводки (ASAT), чтобы взорвать его, разбив его на более чем 1500 мелких частей.

Обломки, выпущенные в космос, вынудили астронавтов на космической станции укрыться, чтобы избежать облаков, летящих рядом с ними. Администратор НАСА Билл Нельсон раскритиковал эту процедуру как безрассудную и безответственную, особенно с учетом того, что у России также есть два астронавта на Международной космической станции.