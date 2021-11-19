Российское информационное агентство начинает поиск историй в космосе и открывает первый в мире офис на Международной космической станции.

Российское информационное агентство ТАСС больше не удовлетворено тем, что оно хочет сообщать с этой планеты, поэтому оно планирует открыть постоянный офис на Международной космической станции (МКС).
Как заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, на сегодняшний день информационное агентство присутствует на всей территории России и еще в 60 странах мира и планирует продолжить свое развитие. Утверждая, что в настоящее время он ограничен только нашей планетой, ТАСС нацелился на космическое пространство для своей новостной экспансии.
Мисуркин будет запущен в космос 8 декабря на корабле «Союз МС-20». Его будут сопровождать японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Юдзу Хирано. Российский космонавт будет отвечать за создание забавных новостей и потрясающих снимков с орбиты.
Задача информационного агентства будет заключаться в распространении российской активности в космосе, и Господь знает, что с их стороны много действий. Всего несколько дней назад Россия попала в заголовки газет, когда на орбите взорвался один из ее неработающих спутников, Космос-1408. Он использовал ракету прямой наводки (ASAT), чтобы взорвать его, разбив его на более чем 1500 мелких частей.
Обломки, выпущенные в космос, вынудили астронавтов на космической станции укрыться, чтобы избежать облаков, летящих рядом с ними. Администратор НАСА Билл Нельсон раскритиковал эту процедуру как безрассудную и безответственную, особенно с учетом того, что у России также есть два астронавта на Международной космической станции.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».