Париж, Франция. От Парижа до Берлина, от Лос-Анджелеса до Стамбула российские кинематографисты, бежавшие после вторжения в Украину, медленно восстанавливают свою индустрию в изгнании.

Многие просто рады выйти.

сказала Мария Шалаева, 42-летняя актриса и режиссер, уехавшая с «двумя детьми и тремя чемоданами» после непродолжительного ареста во время антивоенной демонстрации в Москве.

Находясь в изгнании в Париже, Шалива снова беспокоится о том, чтобы найти достойную работу, но отказывается говорить о материальных трудностях, которые «не сравнимы со страданиями украинцев».

На этой неделе она показывает короткометражный фильм на мини-фестивале русского кино в Париже, демонстрируя последнюю волну независимого кино перед войной.

Дела у российского кино пошли под откос.

Всего два года назад такой фильм, как «Капитан Волконогов в бегах», резко критикующий сталинскую эпоху, получил российское государственное финансирование и был показан на Венецианском кинофестивале.

Его продюсер Чарльз Эврард Чехов сказал: «Нет никаких шансов», что это может произойти сегодня.

Руководители труппы Алексей Чупов и Наталья Меркулова заявили AFP в Венеции, что уверены, что смогут продолжить работу в России. Сегодня они находятся в изгнании в Азербайджане и больше не общаются с прессой.

мне удалось выжить

В похожей ситуации живут многие лучшие кинематографисты страны.

Номинант на премию «Оскар» режиссер Андрей Звягинцев («Возвращение» и «Левиафан») находится в Париже.

Перспективные молодые таланты Кира Коваленко и Кантемир Балагов выбрали Лос-Анджелес.

Балагов планировал снимать свой следующий фильм в Кабардино-Балкарской республике. Теперь это будет Нью-Джерси, где он сможет хотя бы контактировать с многочисленной русской диаспорой.

«Исторически русской культуре всегда удавалось выживать», — сказал режиссер Кирилл Серебренников, известный театральный и кинорежиссер, который еще до вторжения подвергался преследованиям со стороны властей и сейчас живет в Берлине.

Свой следующий проект 53-летний музыкант перенес из России в Латвию.

Лимонов, «Баллада об Эдди» с Беном Уишоу в главной роли — первая крупная постановка нового поколения русских эмигрантов.

Пожалуй, уместно рассказать подлинную историю советского поэта, который «стал совой в Нью-Йорке, сенсацией во Франции и политическим агитатором в России».

Первоначально после вторжения существовало противодействие включению россиян в европейские фестивали и другие культурные мероприятия — некоторые украинцы были возмущены выбором Серебренникова на прошлогодний Каннский фестиваль.

«Реваншизм утих», — сказал киновед Джоэл Шапрон.

Знаменитый режиссер Александр Сокуров представил свой последний спектакль «Сказка» на прошлогоднем кинофестивале в Локарно, а в прошлом месяце в Берлине состоялась премьера чеченского фильма «Клетка в поисках птицы». /ра

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