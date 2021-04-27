Российское космическое агентство использует блокчейн для защиты своей интеллектуальной собственности

Роскосмос стремится бороться с нарушением прав интеллектуальной собственности в космической отрасли с помощью технологии блокчейн.

Роскосмос начал тестирование решения для защиты IP на базе блокчейн-платформы Waves Enterprise, которая представляет собой гибридную блокчейн-платформу, разработанную одноименной местной блокчейн-компанией. Инструмент на основе блокчейна, получивший название IP Guard, обнаруживает нарушения IP Роскосмоса и других отраслевых организаций.

С помощью этого инструмента Роскосмос может поддерживать и проверять базу данных объектов данных ИС, а также координировать работу экспертов по ИС, таких как поверенные, специалисты по патентам и рецензенты.

«Наиболее важной особенностью блокчейна является стабильность и проверка данных. Центральные реестры не могут предоставить эти свойства», – сказал Игорь Космичев, коммерческий директор Waves Enterprise.

Решение также позволяет Роскосмосу предлагать безналичные вознаграждения за обнаружение случаев нарушения прав интеллектуальной собственности с помощью смарт-контрактов. По словам Космичева, в рамках программы вознаграждений платформы участники сети получат «космотокены», которые впоследствии можно будет обменять на товары агентства, а также других организаций космической отрасли.

Новый инструмент сейчас находится на стадии бета-тестирования, и Роскосмос стал первой организацией, протестировавшей сервис. Ожидается, что IP Guard будет полностью запущен летом 2021 года.

Waves принимала участие в нескольких разработках, связанных с блокчейном в России, в том числе в крупных инициативах, поддерживаемых государством. В прошлом году компания предоставила свой опыт работы с блокчейном для запуска блокчейн-платформы на парламентских выборах в России.

Являясь членом Единого реестра российского программного обеспечения для компьютеров и баз данных, Waves также представила свою технологию национальным операторам электросетей. Главный банк России, Альфа-Банк, также внедрил блокчейн Waves Enterprise для автоматизации услуг, ориентированных на индивидуальную занятость, в конце 2020 года.