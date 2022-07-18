Российское независимое телевидение «Дождь» перезапускается из-за границы

Вид с логотипом в офисе СМИ ТВ «Дождь» в Москве, Россия, 2 сентября 2021 г. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

ЛОНДОН (Рейтер) — Российский либерально настроенный независимый телеканал «Дождь» возобновил вещание в понедельник вечером из-за рубежа после того, как был вынужден закрыть свою московскую студию после вторжения России в Украину.

Догда, который был изображен в фильме 2021 года «Танго с Путиным», в 2011 году посетил и похвалил тогдашний президент Дмитрий Медведев, когда ему был всего год, и он был в значительной степени аполитичным.

Но, как и все независимые российские СМИ, его безжалостно преследуют с тех пор, как Владимир Путин вернулся на пост президента в 2012 году.

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В понедельник он заявил, что получил лицензию на вещание в Европейском союзе и будет работать со студиями в Латвии, Франции и Нидерландах, а также в Грузии, куда с февраля перебрались многие обеспокоенные россияне.

Он также будет транслироваться на YouTube, не подвергается цензуре в России и, вероятно, будет единственным способом, которым большинство людей в России смогут его посмотреть.

«Из-за принятых в России репрессивных законов и военной цензуры мы были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас мы возобновляем свою работу из-за пределов страны», — говорится в заявлении Дугда.

По мере того как Россия становилась все более авторитарной, особенно после подавления протестов против результатов выборов 2012 года, телеканал, называвший себя «оптимистическим каналом», обнаружил, что больше не может позволить себе игнорировать политику.

В 2014 году он был удален из сетей вещания после проведения опроса, в ходе которого респонденты заявили, что Советский Союз должен был уступить Ленинград Гитлеру в 1941 году, а не сопротивляться нацистской блокаде в течение почти 900 дней — подрыв концепции и утверждение сопротивления военного времени. . Российские ценности, которые Путин любит пробуждать.

В 2021 году Дождя исключили с пресс-сходки в Кремле и назвали «иностранным агентом». Рейтинг вынудил его добавлять заявление об отказе от ответственности ко всей своей продукции, теперь ограниченной Интернетом, и наложил ряд административных обязательств.

1 марта российская служба по надзору за коммуникациями объявила, что блокирует выпуск «Догда», обвинив его в распространении «заведомо ложной информации о действиях российских военных» на Украине. На следующий день «Дождь» объявил, что его команда покинула Россию.

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Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Кевина Леви, Ангуса МакСвана и Ричарда Чанга

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