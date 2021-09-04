Российское общество «Знание» приглашает школьников на открытые уроки – India Education | Последние новости образования | глобальные образовательные новости

С 1 по 3 сентября на базе шести городов России пройдет второй федеральный образовательный марафон «Новые знания». В рамках марафона, который организует Российское общество «Знание» и его время совпадает со Всероссийским Днем знаний, будет проведен ряд открытых уроков в форме конференц-звонка или записанных видеоклипов, с участие 150 спикеров, которые выступят в течение трех дней. Среди них члены правительства, известные деятели культуры, науки и бизнеса.

Марафон будет включать следующие тематические треки: знания, спорт, цифровой мир, медиа, история, культура, бизнес, наука и технологии. В рамках каждого трека запланирована серия выступлений, которые позволят слушателям всесторонне изучить каждую тему и отметить для себя основные моменты.

Департамент координации информационной и образовательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации приглашает студентов к участию в открытых уроках, связавшись с ними на официальном сайте.