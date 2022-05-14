Российское партнерство приглашает художников из Украины и России жить в Нью-Йорке.

Видеоарт-группа AES+F, разорвавшая все связи с российскими государственными предприятиями после вторжения на Украину, спонсирует художников в России и Украине. Для проживания в Бруклине, Нью-Йорк.

это сустав Участие Запущен в 2020 году влиятельной международной студией и кураторским проектом (ISCP), бывшей фабрикой в ​​Бруклине, предоставляющей пространство для художников и кураторов со всего мира. Павел Кростанский Харьков является одним из наиболее часто упоминаемых взрывов российских войск после вторжения 24 февраля. Краштанскиз готовился к трансграничному шоу с норвежским саунд-художником Дайн Шуррле Ланге в Никеле в Мурманской области на севере России. Спектакль родителей 2022 Когда началось вторжение. Проект был немедленно остановлен.

«Это работа о тревоге и попытках справиться с ней», — говорит Кроштанскиз. Он немедленно должен был покинуть Россию через орбиту. По его словам, его первоначальная попытка уехать через Эстонию не удалась после того, как на границе его допросили о его контактах в Украине и о том, испытывает ли он обиду на сотрудников ФСБ, российской службы безопасности. В конце концов он покинул Беларусь, Латвию, а затем Турцию.

Студия Ильи Федотова-Федорова в ISCP, лауреат премии AES+F Award 2022. Фото installshots..art

Напряженность в отношениях между Россией и Западом уже была проблемой, когда спонсорство резиденции AES + F, запущенное с целью поддержки российских артистов, было запущено в 2020 году после задержки из-за Ковит-19. русский художник Илья Федотов-Федоров В настоящее время он благодарен за AES+F в ISCP, а его собственный опыт рассказывает историю жизни в России, которая становится все более неприемлемой для художников. Странный и трансгендерный Темы его исполнительских видеоработ включают танец и маски.

Ситуация осложнялась внутренней блокадой Кремля после вторжения, а это означало, что художники, покинувшие Россию, не могли благополучно вернуться. Федотов-Федоров утверждает, что российская атмосфера привела к созданию так называемых «врагов» украинской, гомосексуальной и государственной пропаганды, которых высмеивают как «европейские ценности».

Студия Ильи Федотова-Федоро во время Весеннего Открытого ателье ISCP, 2022. Фото Анны Евдукиной

В заявлении AES+F говорится: «Нам нужно помогать украинцам и украинцам» и «Мы начали в наиболее знакомой нам области, оказывая помощь артистам в трудных ситуациях». ISCP, AES + F заявила, «полностью приняла нашу готовность помочь нашим украинским коллегам» и очень поддерживает Федотова-Федорова. «Мы знаем, что люди считают важными реальные действия и мотивы, а не лозунги», — говорится в сообщении.

АЕС+Ф также помогает «нашей старой украинской подруге» Вере Нанивской, которая организовала «первые в Европе выставки с украинскими художниками». пост в инстаграме . Нанивская превратила свою художественную обитель в Карпатах на западе Украины в убежище для беженцев. «Последние две недели Вера принимает тела погибших по дороге и занимается организацией их захоронения», — писал он в апреле.

И Гражданский, и Федотов-Федоров участвовали в МСКП. Весенние открытые студии Событие в апреле. Федотов-Федоров, изучавший генетику до того, как стать художником, создает карты, инсталляции и шоу, на которые большое влияние оказывает мир природы. Во время мероприятия открытой студии он принял участие Разговор С опекуном Франческой Альтамурой.

Гражданский родился в Харькове в 1991 году и всю жизнь прожил в независимой Украине. Город находится недалеко от границы с Россией и части восточной Украины, где с 2014 года идет война. Он использовал фотографии, видео и текст, чтобы рассказать о своих городских корнях и шоке от украинско-российских отношений. Он жил в Санкт-Петербурге, Россия, где посещал коллективную школу «Что делать».

Студия Павла Краштанского на ISCP Spring Open Studios 2022 Фото installshots..art

В Харькове, по словам Краштанскиза, большинство его работ в последние годы были адресованы под названием «Война». Фотографии Харькова можно найти на стене на одной из стен его мастерской в ​​ISCP, попытка задокументировать, где он вырос. Еще одна особенность стены включает в себя распечатанные копии данных геолокации, предоставленных Bellingate (добровольцем из открытых источников) для определения мест российских ударов по Украине. Выражая солидарность с профсоюзными усилиями сотрудников PinchukArtCenter в Киеве, художник говорит, что в Украине «90% людей из моего круга были вынуждены уехать» и «не уехали». [civilian] Волонтеры или волонтеры».

В следующем сообщении Краштанскиз описал боль от жизни на войне на расстоянии, в то же время полностью поглощенный. «Меня здесь нет, я думаю о войне каждое мгновение любого дня, я смотрю новости, пока сплю», — написал он. «Я использую все свои ресурсы, чтобы помочь тем, кто в Украине, и мои друзья могут позвонить мне в любое время для поддержки. Я посылаю большую часть своей помощи безработным — тем, кто вынужден бежать от войны. Каждый день я думаю о том, как помогите, и отсюда я волонтер в Центре Гуманитарной Помощи для Украины. Молюсь».

Этот опыт также кристаллизовал его взгляды на войну между русскими и русскими художниками. «Эта война не та, не по масштабу, или она так больно в России или для людей, приезжающих из России», — написал он. «Из всех русских художников, которых я знаю лично, я знаю только двоих, которые больше всех страдают за Украину, больше меня сейчас. Двоих из 100? Это личная трагедия для двоих из 100.

В результате, писал он, совместный диалог уже невозможен. «Мы можем встретиться и поговорить, но из-за этой разницы это не может быть картиной единства или диалога», — написал он.