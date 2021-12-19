Российское правительство и инвесторы рассматривают творческие индустрии как отправную точку — официальную, — бизнес и экономику.

Москва, 19 декабря. / ТАСС /. На первой церемонии вручения премии Russian Innovation Awards (RCA) в Москве первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко заявил, что Президент России, правительство России и крупные инвесторы в настоящий момент смотрят на творческие индустрии как на отправную точку. .

«Отношение к творческим индустриям как к чему-то интересному, но, как правило, второстепенному по отношению к основным отраслям экономики, резко изменилось. Креативные индустрии уже сейчас стали локомотивом роста и точкой прорыва, открывающей невероятные перспективы для России. — регионам, президенту, правительству России и крупным инвесторам — россиянам. Это потому, что Россия невероятно богата талантами и творцами », — сказал чиновник.

Кириенко отметил, что в последние годы принят ряд методических решений по созданию условий для развития креативных индустрий. В частности, появились Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Институт развития Интернета, налоговые льготы для ИТ-индустрии и меры поддержки национальной киноиндустрии и литературы.

«Конечно, эта поддержка важна, и финансирование важно, но человек, тем не менее, является самым важным в творческих отраслях. Ничто не заменит талант, дух и творческую энергию человека для создания чего-то нового», — добавил чиновник.

Задача RCA — найти и поддержать проекты с инновационным подходом, оказавшие большое влияние на развитие креативных индустрий в России, и профессионалов, инициативы которых привлекли внимание общества и общественности.

ТАСС — информационный партнер премии.