Российское руководство «обеспокоено угрозой десантному флоту» после украинского удара

Российское руководство после этого «забеспокоилось» об угрозах своему десантному флоту Украинанапал на их армию Черное море Портовая станция, заявили британские главнокомандующие обороной.

Министерство обороны (Министерство обороны) заявило во вторник, что нападение, которое произошло на нефтяном терминале в порту Новорощеск в прошлую пятницу, подвергло силы Владимира Путина большему риску быть подорванными в Черном море.

РоссияГоворят, что Черноморский флот переместил несколько операций подводных лодок на станцию ​​после своей базы в оккупированном Севастополе. Крым Украина попала за лето.

«Российское руководство, вероятно, обеспокоено угрозами флоту десантных кораблей в Новороссийске», — говорится в сообщении Минобороны.

«Эти корабли относительно уязвимы без сопровождения и стали играть более важную роль в снабжении российских войск на Украине после разрушения Керченского моста в октябре».

Полные подробности инцидента еще не появились, но любые доказательства способности Украины угрожать Новороссийску, скорее всего, станут дополнительным стратегическим вызовом для Черноморского флота.

«Это также подорвет и без того сократившееся военно-морское влияние России в Черном море», — добавили в Минобороны.

Это приходит Украинцы готовятся к зиме практически без энергии в нескольких регионахвключая Киев, где температура уже упала ниже нуля, поскольку российские забастовки вывели из строя половину энергетических мощностей страны.

Президент Владимир Зеленский призвал жителей Киева и многих других регионов сократить потребление электроэнергии и заявил, что российские ракеты отключили половину электроэнергетических мощностей страны.

Запаситесь теплыми вещами и одеялами и подумайте о вариантах, которые помогут вам долго ждать.

«Лучше сделать это сейчас, чем быть несчастным».

Также во вторник канцлер Джереми Хант заявил: «Это правда, что правительство увеличило заимствования для поддержки миллионов предприятий и домашних хозяйств во время пандемии и последствий незаконного вторжения Путина в Украину».