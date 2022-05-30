Российское судно с украденным украинским зерном вернулось в Сирию

На новых спутниковых снимках видно, что российское сухогрузное судно с зерном, якобы украденным с украинских ферм, достигло сирийского порта Латакия — это его второй рейс за четыре недели.

Это согласно Си-Эн-ЭнОб этом сообщает Укринформ.

Новые изображения, предоставленные Maxar Technologies, показывают сухогруз Matros Pozynich в Латакии 27 мая.

Это одно из трех судов, перевозивших зерно в порту Севастополя в Крыму, оккупированном после вторжения России в Украину. В последний раз его видели в Севастополе 19 мая, а затем отследили через Босфор и на юг вдоль турецкого побережья. Корабль может перевозить около 30 тысяч тонн зерна.

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Родственное судно «Матрос Позынич» также отгрузило зерно в Севастополе за последние две недели.

Были замечены колонны грузовиков, перевозивших зерно с ферм и элеваторов в оккупированных частях юга Украины в Крым, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году. Ранее в этом месяце украинские власти подсчитали, что российские войска на оккупированных территориях захватили более 400 000 тонн зерна. злаков.

Кражи зерна угрожают урожаю этого года в Украине, одной из самых важных стран-производителей зерна в мире.