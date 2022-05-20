Российскому гимнасту Ивану Куляку запретили носить на пьедестале военную букву Z.

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Российская гимнастка, стоявшая на пьедестале на международном мероприятии в военной форме с буквой «Z», была дисквалифицирована. Дисциплинарный комитет Фонда этики в гимнастике объявил во вторник, что Иван Куляк был задним числом дисквалифицирован с мартовских соревнований и приказал вернуть бронзовую медаль и призовые, которые он выиграл. Куляк не будет допущен к участию в каких-либо мероприятиях, санкционированных Международной федерацией гимнастики (FIG), мировым руководящим органом этого вида спорта, в течение одного года, начиная с 17 мая.

20-летний Коляк выступал в Дохе, Катар, на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике FIG, когда он выиграл свою медаль в упражнениях на параллельных брусьях, всего за два дня до того, как ФИФА ввела бессрочный запрет на спортсменов. . Как и многие другие органы управления спортом, ФИЖ действовала в ответ на вторжение России в Украину, которое поддержала Беларусь.

В Дохе украинский спортсмен Илья Ковтун выиграл мужской забег на параллельных перекладинах. Когда 18-летний Ковтун поднялся на подиум, чтобы получить свою золотую медаль, он, как сообщается, пожал руку занявшему второе место казаху Миладу Карими, но избегал Куляка.

Позже Ковтун сказал, что сначала не заметил временную букву «Z» на груди Коляка. Рассказывать Международная гимнастика онлайн Позже он заметил это, просматривая фотографии с места происшествия.

Как буква «Z» стала символом поддержки российского вторжения в Украину

«Было непросто конкурировать с русскими, но в тот момент мы все были убеждены, что спорт вне политики», — сказал Ковтун сайту. «К сожалению, русский парень Иван показал совсем другое — не умение достойно соревноваться и спортивное мастерство, а смешивать спорт с политикой». READ Безупречный Рублев победил Карловича в квалификации первого раунда US Open

«Z» не является частью русского алфавита, но была особенно отмечена на российских танках и другой военной технике, когда они скапливались вдоль украинской границы в феврале, перед вторжением. Символ быстро завоевал популярность и распространился среди сторонников войны. Парад Победы на прошлой неделе в Москве традиционно предназначался для празднования победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, но в этом году он также использовался как митинг в поддержку украинского вторжения, сказала олимпийская гимнастка Ангелина Мельникова. опубликовать картинку Он отмечен буквой «Z».

«Если бы был второй шанс, и мне пришлось бы снова выбирать, придумывать ли мне букву «Z» на груди, я бы поступил точно так же», — сказал Куляк в эфире государственной англоязычной сети RTTV Russia Today. . В марте (через Рейтер).

Россиянин Иван Куляк носил букву Z на груди во время Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

Z считается символом поддержки российского вторжения в Украину. (Коля завоевал бронзу в упражнениях на брусьях, а украинец Ковтун Илья завоевал золото.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO — Рик Уэстхед (@rwesthead) 5 марта 2022 г.

Коляк сказал, что после того, как он увидел символ на военной технике, он посмотрел на его значение и заявил, что он означает «за победу» и «за мир».

«Я никому ничего плохого не желал, я просто показал свою позицию, — добавил тогда Коляк. — Как спортсмен, я всегда буду бороться за победу и защищать мир».

В марте ФПГ охарактеризовал шоу Куляка как «шокирующее поведениеОна сказала, что попросит Фонд этики гимнастики, независимый орган, созданный в 2019 году, открыть дисциплинарное производство.

Судья сказал, что если запрет на российских гимнасток продолжится через год, срок Коли будет продлен до шести месяцев после окончания запрета. Он имеет право подать апелляцию в течение 21 дня. READ Министр заявил, что исключительно российское вторжение уничтожило до 30% инфраструктуры Украины

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Депутат российского парламента подчеркнул, что запрещать Коляка недостойно.

«Меня удивляет, что несколько букв латинского алфавита попали в список запрещенных [symbols] Международной федерацией и организаторами турнира в Дохе», — заявил глава Спорткомитета Дмитрий Свищев российскому государственному информационному агентству ТАСС (через Агентство Франс Пресс). «Когда я посмотрел регламент, я не увидел, что он был в списке запрещенных знаков, из-за чего человек может быть подвергнут наказанию.

Он продолжил: «Лично я не вижу в поступке Коли каких-либо оскорбительных, дискриминационных или патриотических намеков, как не видит их и обычный цивилизованный мир». «Но, к сожалению, федерация не может справиться с давлением политиков и руководителей бизнеса, регулирующих закон или беззаконие в спорте».