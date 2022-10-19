Российскому олигарху отказали в доступе к средствам, необходимым для содержания сирийского дворца

Российскому олигарху запретили использовать деньги на замороженных банковских счетах для оплаты содержания своего особняка в Суррее.

Питер Авин, банковский магнат, владеющий коллекцией произведений искусства стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов, обвиняется в использовании двух коммерческих счетов для уклонения от санкций, наложенных на него из-за его связей с Владимиром Путиным.

Счета, содержащие почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов, были заморожены Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) в мае, прежде чем в июле окружной судья ослабил ограничения, чтобы Авен мог использовать деньги для оплаты коммунальных услуг и счетов за безопасность своего особняка.

Но теперь Верховный суд отменил июльское решение, отменив доступ, предоставленный г-ну Авену, и приказал Вестминстерскому магистратскому суду полностью пересмотреть дело.

Однако, нанеся удар по NCA, он также приказал магистратскому суду пересмотреть вопрос о том, следует ли полностью отменить постановления о замораживании счетов.

В постановлении, опубликованном в среду, окружной судья Коллинз Райс заявил, что окружной судья Джон Зейн неправильно применил закон и что его решение было «неправильным, несправедливым и чрезмерно спекулятивным».

Судья сказал, что попытка г-на Авина ослабить ограничения на банковский счет должна быть «рассмотрена еще раз, и решение должно быть принято должным образом». Он отклонил как довод NCA о том, что дело было настолько юридически строгим, что приказы не могли быть оспорены, так и утверждения адвоката г-на Авена о том, что было ясно, что дело должно было быть отменено.

«Тот факт, что обе стороны продолжают представлять диаметрально противоположные версии того, что может быть единственной законной резолюцией, скорее подчеркивает этот момент», — написала г-жа Коллинз Райс.

Активисты по борьбе с коррупцией предупредили, что это решение вызывает «тревожные вопросы» о способности властей обеспечить соблюдение режима санкций Великобритании, и это дело рассматривается как первое серьезное испытание.

«Эта серьезная неудача для NCA показывает, насколько сложно применять упреждающие санкции в Великобритании», — сказала Хелен Тейлор, старший юридический исследователь Spotlight on Corruption.

Правительство Великобритании назвало Авина союзником Владимира Путина и сфотографировалось с российским президентом в день начала вторжения в Украину.

Его состояние оценивается в 4 миллиарда фунтов стерлингов, полученное от империи, которая включает в себя крупнейший коммерческий банк России и долю в розничном владельце Holland & Barrett, и в марте он попал под санкции властей Великобритании и Европейского Союза.

Однако NCA утверждает, что он пытался использовать коммерческие банковские счета, зарегистрированные на имя Ingliston Management Ltd и Lodge Security Team Ltd, в качестве частной «копилки», чтобы избежать наказания.

У миллиардера нет собственных банковских счетов в Великобритании, и, как говорят, он отправлял деньги из трастов, расположенных в Австрии, в британские компании, которые управляют его имуществом и семейными расходами от его имени.

И хотя г-н Авин говорит, что хочет использовать деньги для покрытия основных расходов на выезд, до 140 000 фунтов стерлингов в месяц, большая часть которых предназначена для содержания его коллекции произведений искусства, NCA утверждает, что смягчение приказов о замораживании позволит ему просто опустошить счета. и избежать наказания, если ему впоследствии предъявят иск.

Во время разбирательства в Высоком суде агентство сослалось на предполагаемые нарушения санкций, связанные со счетами, связанными с правительством олигарха, включая транзакции по финансированию выплаты 200 000 фунтов стерлингов автомобильным дилерам и сделку на 160 000 фунтов стерлингов, предположительно направленную на приостановку продажи Bentley.

Хьюго Кейт К.С., представляющий г-на Авена, настаивал на том, что Национальное разведывательное управление ошиблось, заявив, что деньги, переведенные из Австрии, нарушают санкции.

Он сказал, что приказы о замораживании были отменены из-за «хаотичного и беспринципного подхода» NCA, добавив, что не было разумных оснований для каких-либо «предполагаемых подозрений» и что предыдущие обвинения агентства в суде вводили в заблуждение.