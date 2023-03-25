Российскому пути на Олимпиаду мешает война на Украине

Руководители легкой атлетики заявили в четверг, что для российских и белорусских спортсменов было бы практически невозможно соревноваться в этом виде спорта на Олимпийских играх в Париже в следующем году, если бы война была на Украине. непрерывный.

Всемирный легкоатлетический совет сохранил запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях «в обозримом будущем», что прямо противоречит усилиям МОК найти способ для российских спортсменов выступать в качестве нейтральных. в предстоящих событиях.

World Athletics создаст рабочую группу для определения условий, при которых россияне могут вернуться в международные соревнования, но пока четкого пути нет.

сказал Себастьян Коу, президент World Athletics, который был самым откровенным лидером спорта по этому вопросу со времен российского вторжения.

Этот шаг был сделан в тот же день, когда World Athletics наконец отменила семилетнюю дисквалификацию Российской федерации легкой атлетики из-за допингового скандала десятилетней давности. .

Хотя федерация снова была на хорошем счету, пока соблюдала свои почти тридцать «особых условий», переигровка никак не изменила того факта, что россиянам не разрешат встречаться на трассе как минимум несколько месяцев, а то и лет. .

Коу сказал, что знал, что эта политика будет непопулярна на заседаниях МОК, которые он посещает на следующей неделе.

Коу сказал, что «будет много возможностей» обсудить эту тему. «Но я думаю, вы, вероятно, можете сделать вывод, что МОК не сомневается в том, как я отношусь к этому вопросу».

Российская реакция на решение World Athletics была предсказуемо гневной. Министр спорта Олег Матицын сослался на выступление президента МОК Томаса Баха на этой неделе. повторяя свою позицию.

«Мы считаем эти политизированные ограничения неприемлемыми», — сказал Маттисен. «Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, а международные федерации должны предоставить всем спортсменам, которые сильны в своем виде спорта, право участвовать в соревнованиях».

Коу сказал, что решение о допинговом скандале оставило на усмотрение международных спортивных федераций определение права спортсменов на участие в Олимпийских играх. World Athletics заняла самую жесткую позицию во всех видах спорта, когда разрешила россиянам вернуться на Игры. Во время семилетнего запрета, наложенного Федерацией легкой атлетики России, лишь несколько спортсменов были допущены к участию в олимпийских и мировых соревнованиях по легкой атлетике.

Спорт занимает тот же такт с войной. В то время как некоторые международные федерации следуют примеру МОК и пытаются найти пути для россиян, которые соответствуют определенным критериям, остается неясным, какой нейтралитет должен претендовать на Париж, т.е. обход событий в Европе, где Россия традиционно является конкурентом, и двигаться квалификации в Азии. — Коу сказал, что россиянам помешали пройти квалификацию на трассе.

Само по себе это не такая большая проблема — большинство мест в легкой атлетике зарезервировано для олимпийских испытаний в отдельных странах — но, в конце концов, ожидается, что мировая легкая атлетика сможет контролировать состав на чемпионатах мира этого года в Венгрии и Олимпийские игры следующего года во Франции.

«В этом нет никакой двусмысленности, — сказал Коу. «Приоритет решения о приемлемости остается за IFRC».

Все это отодвинуло на ступеньку выше то, что должно было стать большой новостью — официальное прекращение роли России как допингового изгоя. За исключением радикальных изменений, будь то война или глобальная политика в области легкой атлетики, ожидается, что страна не будет присутствовать на встрече по легкой атлетике в Париже.

«Исходя из того, что мы знаем сейчас, нам совершенно ясно, что сейчас неподходящий момент», — сказал Коу.

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