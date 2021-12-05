Российскому сатирику грозит до 8 лет тюрьмы за издевательства над чиновниками за скетч

Российский сатирический режиссер был обвинен в беспорядках в среду и может быть приговорен к тюремному заключению на срок до восьми лет за карикатуру на YouTube, в которой фальшивый местный чиновник по ошибке разбомбил автобусную остановку, сообщил Reuters его адвокат.

20 сентября более 1,78 миллиона человек посмотрели видео под названием «Виталий Налевкин предотвратил теракт», в котором разочарованный чиновник пытается уничтожить подозрительную сумку на автовокзале, выстрелив в нее из гранаты через плечо. Оказывается, в мешке полно моркови. Его адвокат Алексей Ключков сказал, что Андрею Клочкову, который поставил эскиз, предъявили обвинение в полиции, и ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы в случае признания виновным. Другой член команды, продюсер Семен Вавилов, фигурирует в качестве подозреваемого.

Обвинение было предъявлено через две недели после того, как местное МВД Дальневосточного Уссурийского района заявило, что возбудило уголовное дело по обвинению в повреждении автовокзала. Клецкин назвал причины дела «совершенно нелепыми». Он сказал, что актеры из группы циников, известной как «Барракуда», использовали законно купленные петарды, а не взрывчатку, а инспектор местного правительства подтвердил, что фактических повреждений не было.

В заявлении в Instagram группа сообщила, что после съемок прошло полтора месяца, прежде чем «ОМОН ворвался внутрь, бросил нас на землю и конфисковал все оборудование». Они обратились к общественности с призывом сделать пожертвование для покрытия судебных издержек, заявив: «Вы знаете, что мы не преступники!»

Актриса Лариса Кривоносова, которая издевается над представительницей МВД за рисование, в октябре была приговорена к трехмесячному тюремному заключению за нарушение ограничений на ее передвижение в связи с прошлыми преступлениями против общественного порядка.

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