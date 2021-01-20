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Российско-американский альпинист найден мертвым на пакистанской горе | Зона спорта

20 января, 2021
Emet

Региональная туристическая полиция и Пакистанский альпийский клуб объявили во вторник, что на прошлой неделе они обнаружили пропавшего американского альпиниста при попытке подняться на гору в суровую зимнюю погоду на севере Пакистана.

Полиция по туризму города Гилгит объявила в Twitter, что Алекс Гольдфарб исчез в пятницу при попытке подняться на пик Пасторе, недалеко от К2, самой высокой вершины на пакистанской стороне Гималайского хребта, второй по высоте горы в мире после Эвереста.

Связь с Гольдфарбом была потеряна, и на вертолете была отправлена ​​спасательно-поисковая группа. По словам официального представителя Alpine Каррара Хейдари, в понедельник пакистанская армия нашла тело после ежедневных поисков.

Мухаммед Али Садбара, известный пакистанский альпинист, входивший в состав спасательной команды, также написал в Твиттере печальную новость. Аль-Хайдари сообщил Associated Press, что предпринимаются усилия по извлечению тела Гольдфарба с помощью пакистанских и иностранных альпинистов.

Гольдфарб и венгерский альпинист Золтан Шланко изначально планировали взобраться на Пасторе вместе, но позже Шланко решил повернуть вспять. Аль-Хайдари выразил соболезнования семье Гольдфарба, сказав: «Я никогда не забуду его доброту».

В субботу команда непальских альпинистов вошла в историю, поднявшись на К2 в зимний сезон. Аль-Хайдари сказал, что этого никогда не было зимой. Зимний ветер может дуть на K2 со скоростью более 200 километров в час (125 миль в час), а температура опускается до минус 60 градусов по Цельсию (минус 76 по Фаренгейту).

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