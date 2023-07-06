Российско-африканский саммит обсудит вопросы укрепления экономических и гуманитарных отношений — Африка — мир

Мероприятия направлены на всемерное укрепление российско-африканского сотрудничества и определение курса долгосрочных отношений России и африканских стран.

Программа форума включает более 30 панельных дискуссий и тематических мероприятий по наиболее актуальным вопросам сотрудничества России и стран Африки.

Понятно, что африканские страны будут играть все более важную роль в формирующейся структуре многополярного мира. сказал Антон Кобяков, советник Президента Российской Федерации, Ответственный секретарь Оргкомитета Российских и Африканских мероприятий.

Деловая программа Форума состоит из четырех основных тематических блоков, охватывающих все направления российско-африканского сотрудничества: «Новая мировая экономика», «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Сотрудничество в научно-технической сфере», «Гуманитарная и социальная сфера». . : работать вместе для нового качества жизни».

Кобяков подчеркнул, что «основная программа «Новая мировая экономика» будет посвящена тому, какие перспективы у российских бизнесменов для ведения бизнеса в Африке».

Эксперты обсудят такие темы, как расширение торгового сотрудничества России и стран Африки, экспортный потенциал в условиях новых глобальных вызовов, а также сотрудничество в сферах сельского хозяйства, энергетики и логистики.

Основными направлениями направления «Комплексная безопасность и суверенное развитие» станут международная безопасность, политическая стабильность и продовольственная безопасность, а также совместные усилия по борьбе с эпидемиями и чрезвычайными ситуациями. Главный вопрос для обсуждения по этому столпу: «Чем опыт России в обеспечении безопасности может быть полезен африканским странам?»

В ходе дискуссионных сессий на тему «Сотрудничество в области науки и технологий» эксперты обсудят перспективное технологическое сотрудничество между Россией и Африкой. Основными темами компонента являются промышленное сотрудничество как средство достижения технологического суверенитета и передовые технологии, важные для устойчивого развития в Африке. Отдельные сессии будут посвящены ядерным, цифровым технологиям и технологиям здравоохранения.

В ходе дискуссий спикеры обсудят, как высокотехнологичные решения могут раскрыть потенциал Африки и создать крупномасштабные положительные социальные и экономические последствия.

По мере формирования многополярного мира особое значение приобретает сотрудничество в человеческих делах. Эта широкая область деятельности охватывает множество каналов сотрудничества в области образования, культуры, спорта и расширения прав и возможностей женщин и молодежи.

Кобяков добавил, что эти темы будут рассмотрены в рамках направления «Человек и социальная сфера: работая вместе для нового качества жизни».

На полях Российско-Африканского экономического и гуманитарного форума пройдут медиафорум, конференция ректоров вузов, круглый стол ведущих аудиторских организаций России и Африки, мероприятия молодежной программы. Кобяков завершил свое выступление заседаниями Креативного бизнес-форума, Форума «Здоровый образ жизни», специализированного форума сотрудничества государственных органов и компаний, работающих в отрасли драгоценных металлов, России и Африки, а также многими другими мероприятиями.

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