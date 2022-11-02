Российско-израильский автогонщик дебютирует в Формуле-1

Роберт Шварцман был очарован скоростью с тех пор, как впервые сел за руль багги в возрасте 4 лет. Родившийся в Израиле, но выросший в России, Шварцман преуспел в гонках Формулы-1, накапливая победы и завоевывая титулы на пути к Гранд-чемпионатам Формулы-1.

Эта мечта сбылась 21 октября, когда 23-летний гонщик дебютировал в Формуле-1 во время своей первой тренировки на Гран-при США 2022 года на трассе Америк в Техасе в Остине.

Шварцман, тест-пилот Ferrari, обогнал трех других новичков — Алекса Баллоу из McLaren, Тео Бершира из Alfa Romeo и американца Логана Сарджента из Williams — и финишировал 16-м из 20, опередив Ballo 17 и Portshire No. 18., девятнадцатый сержант.

Шварцман сказал в интервью после гонки: «Честно говоря, это было здорово, это было круто и жестко. Очевидно, я давно не садился за руль. В этом году большая часть моей работы была на симуляторе. [simulator]Что, знаешь, твоё тело забывает все чувства [of real racing]так что водить настоящую машину, преодолевать настоящие неровности, силы ускорения — это было совершенно новым делом».

Хотя тренировки не учитываются в результатах уик-энда, они являются неотъемлемой частью типичной гонки Формулы-1, давая гонщикам и их командам возможность узнать о рельефе каждой трассы, а также протестировать и приобрести возможности своих автомобилей и новых автомобилей. модификации. Предварительный просмотр того, как рейтинг может выглядеть во время реальной гонки, согласно Отчет о яичниках.

Каждой команде Формулы-1 разрешено иметь двух соревнующихся гонщиков в своем списке, хотя они также могут иметь дополнительный резерв и гонщиков-испытателей, таких как Шварцман. Новые правила на 2022 год требуют, чтобы каждая команда заменяла нового игрока за две сессии FP1 в течение сезона. Формула один Веб-сайт. Чтобы пройти квалификацию, гонщики не должны участвовать в двух крупных гонках.

«В целом это хороший опыт. К сожалению, он был слишком коротким, и у меня было всего шесть кругов, но каждый круг по-прежнему имеет значение, и для меня очень важно набраться опыта», — добавил Шварцман.

В гонке также изменилось состояние бега Шварцмана. Двойной гражданин, который до этого года выступал по российской гоночной лицензии, перешел на израильскую лицензию, которую он будет использовать с этого момента. Изменять Это было из-за Согласно новому правилу, изданному FIA — руководящим органом Формулы-1 — в свете вторжения России в Украину, российские гонщики должны «работать под нейтральным флагом», чтобы участвовать в соревнованиях.

Автомобили F1 могут развивать скорость более 220 миль в час, что намного быстрее, чем автомобили Ford и Chevy из NASCAR. Чтобы соревноваться, гонщикам Формулы-1 необходимо особое «превосходство» FIA, которое они могут получить, только выполнив ряд требований и заплатив непомерные сборы.

Карьера Шварцмана началась, как и многие другие, с лет картинга — младшего брата гонок Формулы-1, где начинали многие гонщики Формулы-1, — на протяжении всего его детства до 2014 года, когда он переключился на одноместные гонки Формулы-4.

Подобно тому, как многие профессиональные спортсмены в Соединенных Штатах начинают с низших лиг, у европейского спорта есть своя собственная цепочка питательных веществ. Пилоты заканчивают ряд юношеских серий, уровень интенсивности каждой из которых растет, прежде чем попасть в Формулу 1 — как и в случае с американским спортом, гонщики могут быть выбраны для участия в крупных чемпионатах в любое время или оставаться на протяжении всей своей карьеры на более низком уровне. .

Некоторые из наград Шварцмана перед F1 включают: титул FIA Formula 3 в 2019 году, четвертое место в чемпионате FIA Formula 2 2020 года и второе место в чемпионате F2 в 2021 году. 2017.

Хотя первое место в его группе так и не прибавилось, у Шварцмана уже есть надежда на следующую гонку.

«У нас есть еще один [practice session] Приезжая в Абу-Даби, я чувствую себя более уверенно, потому что я уже знаю трассу, и я также думаю, что, проехав несколько кругов на машине, я действительно буду знать, чего ожидать», — сказал Шварцман. «Я действительно с нетерпением жду этого FP, и Давай посмотрим что происходит.»