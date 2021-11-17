Российско-узбекское сотрудничество характеризуется глубоким и интенсивным — Путин — бизнесом и экономикой

Москва, 17 ноября. Выступая на Втором Форуме регионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, опубликованном на сайте Кремля в среду, президент России Владимир Путин сказал, что стратегическое партнерство между Россией и Узбекистаном многогранно, глубоко и интенсивно.

«Считаю, что эта двусторонняя форма имеет первостепенное значение и абсолютно необходима не только для развития отношений между субъектами Российской Федерации и регионами Узбекистана, но и для укрепления всего нашего стратегического партнерства, которое характеризуется быть глубоким и интенсивным, и имеет поистине многомерную природу ».

Путин отметил, что Россия — один из основных торговых партнеров Узбекистана и его второй по величине объем внешней торговли.

«Даже в разгар пандемии наше экономическое сотрудничество продвигается вперед», — сказал он, пояснив, что в 2020 году двусторонняя торговля увеличилась примерно на 16%, «почти приблизившись к отметке в шесть миллиардов долларов», а в январе-сентябре 2021 года. период рост составил более 6%.

Президент России считает, что в этом следует заслуга межрегионального сотрудничества. Он назвал Москву, Санкт-Петербург, регионы Татарстана, Челябинск, Москву, Иваново и Самару среди российских регионов, которые поддерживают обширные экономические отношения со своими узбекскими коллегами.

«Среди примеров взаимовыгодного сотрудничества последних лет — строительство Ташкентского металлургического завода и Кандимского газоперерабатывающего комплекса, открытие в Узбекистане предприятия по производству комбайнов при участии Ростсельмаша (крупнейшего производителя сельхозтехники в России). ТАСС) », — сказал президент России.

Инвестиции

Путин подчеркнул, что Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана. В настоящее время реализуется более 150 совместных проектов на общую сумму более 14 миллиардов долларов. Президент России заявил, что количество совместных предприятий, созданных с помощью российского капитала, за последние четыре года увеличилось в 2,5 раза и превысило 2 тысячи.

Он, в частности, отметил, что на апрельской ярмарке «Иннопром» было подписано 21 соглашение на сумму около 130 миллионов долларов. Big Industrial Week Uzbekistan, собравшая делегации из 13 регионов России.

«Мы, безусловно, приветствуем обоюдную заинтересованность наших узбекских друзей в активизации отношений с российскими партнерами. Об этом свидетельствует тот факт, что узбекские делегации посетили 20 регионов России за последние два месяца», — подчеркнул президент России.

Путин отметил, что потенциал этого сотрудничества еще не исчерпан.

«У нас есть огромные возможности для реализации новых проектов прямого сотрудничества, создания производственных цепочек в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, инновационных технологиях», — заключил президент России.