По словам местных властей, российская ракета попала в здание областной администрации в портовом городе на юге Украины, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек и 22 получили ранения.

По словам местных властей, в результате ракетного обстрела здания областной администрации в портовом городе Николаев на юге Украины погибли по меньшей мере семь человек и еще 22 получили ранения.

В 8:45 утра во вторник (05:45 по Гринвичу) российские войска штурмовали девятиэтажное здание и разрушили базу Центрального управления по чрезвычайным ситуациям (СЧС) на девятом этаже. Сказал На своем Telegram-канале.

По его словам, из-под завалов извлечены 18 пострадавших, поисково-спасательные работы продолжаются.

Видео и фотографии Разместил Региональный исполнитель Виталий Ким показал в социальных сетях густые клубы дыма в небе и большую дыру в здании.

С момента начала вторжения в Украину 24 февраля российские войска атаковали южные украинские порты Херсон, Одесса, Николаев и Мариуполь, пытаясь отрезать Украину от Черного моря и установить сухопутный путь из России в Крым. В 2014.

Стефани Деккер из Al Jazeera сообщила из Николаева, что после нападения атмосфера в южном портовом городе была «очень напряженной».

Декер сказал с места взрыва: «Вы можете видеть, что здесь и в этом районе выбито много окон квартир.

«Мы прибыли сюда через час после удара. Прозвучала еще одна сирена воздушного удара, и люди запаниковали. Мы видели, как спасатели бегут из района, а затем мы все пошли в убежище», — сказал он.

«Я больше не могу с этим справляться, все стабильно.

«[Ukraine] Приостановил наземные атаки на несколько недель, но конечно Россия контролирует небо и если обстреливает, то с моря, с земли, [and carrying out] Авиаудары… это наносит ущерб наземным войскам», — сказал Декер.

Россия называет свои действия на Украине «специальной военной операцией» по разоружению соседей. Он отказывается ориентироваться на публику и не комментирует забастовку на Mykolive.

Украина и Запад заявляют, что президент России Владимир Путин начал неспровоцированную агрессивную войну.